Aston Martin「高性能休旅車再升級」！馬力727匹＋輕量化工程

圖文／7Car 小七車觀點

英倫豪華品牌 Aston Martin 4/30 宣布，於英國 Gaydon 正式發表全新 DBX S，為品牌豪華 SUV 陣容再添頂規之作。DBX S 承襲 DBX707 的動態基礎，並搭載源自 Valhalla 超跑的動力技術，最大馬力提升至 727PS、峰值扭力達 900Nm，0~100km/h 加速僅需 3.3 秒。性能精進之外，Aston Martin 亦針對車體配重、空氣力學與底盤細節進行優化，進一步提升操控表現與駕馭樂趣。

外觀方面，Aston Martin DBX S 外觀經重新設計，包含更具侵略感的黑色直瀑式水箱護罩、新造型前後保桿與四出排氣系統，使 DBX S 展現與 DBX707 截然不同的旗艦定位。選配項目中，首次引入的碳纖維車頂與鎂合金輪圈等輕量化部件，最多可減重達 47 公斤，並進一步降低車身重心，對操控與敏捷度帶來實質助益。

內裝方面，Aston Martin DBX S 導入專屬設計語彙，包括標配 Alcantara 材質、專屬人字紋縫線與紅色安全帶等細節，搭配 Aston Martin 自家開發的新世代車載系統與 14 支揚聲器音響系統，亦可選配 Bowers & Wilkins 所打造的 1600W 音響系統，滿足不同層級客群對豪華與科技的需求。

DBX S 延續 Aston Martin 自1950 年代起以「S」為名的高性能車型傳統，在維持日常實用性的同時，強化駕駛回饋與視覺識別度，成為品牌 SUV 陣容中最具代表性的旗艦車款。隨著新世代核心產品逐步到位，Aston Martin 持續拓展高端性能車市場的佈局，強化品牌在超豪華 SUV 級距的競爭力。

在豪華性能 SUV 市場日趨競爭的當下，Aston Martin 藉由 DBX S 進一步強化產品區隔與品牌識別，瞄準對駕馭體驗與車輛個性高度重視的消費族群。此舉不僅有助於提升 DBX 車系整體價值，也展現品牌持續深化高性能產品戰略的明確方向。隨著 DBX S 預計於 2025 年第四季開始交付，國內市場是否導入、以及定價策略將成為觀察後續市場動態的重要指標。