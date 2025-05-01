ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Aston Martin「高性能休旅車再升級」！馬力727匹＋輕量化工程

圖文／7Car 小七車觀點

英倫豪華品牌 Aston Martin  4/30 宣布，於英國 Gaydon 正式發表全新 DBX S，為品牌豪華 SUV 陣容再添頂規之作。DBX S 承襲 DBX707 的動態基礎，並搭載源自 Valhalla 超跑的動力技術，最大馬力提升至 727PS、峰值扭力達 900Nm，0~100km/h 加速僅需 3.3 秒。性能精進之外，Aston Martin 亦針對車體配重、空氣力學與底盤細節進行優化，進一步提升操控表現與駕馭樂趣。

外觀方面，Aston Martin DBX S 外觀經重新設計，包含更具侵略感的黑色直瀑式水箱護罩、新造型前後保桿與四出排氣系統，使 DBX S 展現與 DBX707 截然不同的旗艦定位。選配項目中，首次引入的碳纖維車頂與鎂合金輪圈等輕量化部件，最多可減重達 47 公斤，並進一步降低車身重心，對操控與敏捷度帶來實質助益。

內裝方面，Aston Martin DBX S 導入專屬設計語彙，包括標配 Alcantara 材質、專屬人字紋縫線與紅色安全帶等細節，搭配 Aston Martin 自家開發的新世代車載系統與 14 支揚聲器音響系統，亦可選配 Bowers & Wilkins 所打造的 1600W 音響系統，滿足不同層級客群對豪華與科技的需求。

DBX S 延續 Aston Martin 自1950 年代起以「S」為名的高性能車型傳統，在維持日常實用性的同時，強化駕駛回饋與視覺識別度，成為品牌 SUV 陣容中最具代表性的旗艦車款。隨著新世代核心產品逐步到位，Aston Martin 持續拓展高端性能車市場的佈局，強化品牌在超豪華 SUV 級距的競爭力。

在豪華性能 SUV 市場日趨競爭的當下，Aston Martin 藉由 DBX S 進一步強化產品區隔與品牌識別，瞄準對駕馭體驗與車輛個性高度重視的消費族群。此舉不僅有助於提升 DBX 車系整體價值，也展現品牌持續深化高性能產品戰略的明確方向。隨著 DBX S 預計於 2025 年第四季開始交付，國內市場是否導入、以及定價策略將成為觀察後續市場動態的重要指標。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AstonMartinDBXS休旅車DBX707汽車新車高性能超跑

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】母胎單身

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

Land Rover豪華電動休旅挑戰北極2025-05-01

Aston Martin高性能休旅車再升級2025-05-01

賓士電動卡車挑戰最遠倒車世界紀錄2025-05-01

台灣山葉國產化YZF-R15開賣　2025-04-30

台灣特斯拉推Model Y限量首發版2025-04-30

BMW最強M5房車、旅行車登台　2025-04-30

台灣「Nissan Kicks、Sentra特仕車」上市2025-04-30

Mazda將推「全新油電小休旅」2025-04-30

Volvo受美中關稅戰重創Q1營收2025-04-30

賓士「全新CLA電動車」公布售價2025-04-30

熱門文章

台灣山葉國產化YZF-R15開賣　2025-04-30

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬2025-04-30

賓士電動卡車挑戰最遠倒車世界紀錄2025-05-01

TOYOTA新概念休旅即將上市2025-04-30

台灣「Nissan Kicks、Sentra特仕車」上市2025-04-30

Aston Martin高性能休旅車再升級2025-05-01

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身2025-04-24

Land Rover豪華電動休旅挑戰北極2025-05-01

賓士「全新CLA電動車」公布售價2025-04-30

Hyundai預告「全新7人座大空間休旅」2025-04-30

相關新聞

賓士電動卡車「挑戰倒車最長距離世界紀錄」！最終目標超過100KM

賓士電動卡車「挑戰倒車最長距離世界紀錄」！最終目標超過100KM

11.5萬起！台灣山葉「國產化YZF-R15」開賣　新3缸仿賽R9同步登場

11.5萬起！台灣山葉「國產化YZF-R15」開賣　新3缸仿賽R9同步登場

台灣特斯拉將推「Model Y限量首發版」　專屬配件搶先公布！

台灣特斯拉將推「Model Y限量首發版」　專屬配件搶先公布！

愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車

愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車

763萬起！BMW「最強M5房車、旅行車」登台　首採油電動力727匹

763萬起！BMW「最強M5房車、旅行車」登台　首採油電動力727匹

讀者迴響

熱門文章

11.5萬起！台灣山葉「國產化YZF-R15」開賣　新3缸仿賽R9同步登場

11.5萬起！台灣山葉「國產化YZF-R15」開賣　新3缸仿賽R9同步登場

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬！大陸折合新台幣50萬有找

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬！大陸折合新台幣50萬有找

賓士電動卡車「挑戰倒車最長距離世界紀錄」！最終目標超過100KM

賓士電動卡車「挑戰倒車最長距離世界紀錄」！最終目標超過100KM

TOYOTA新概念休旅「空間更勝RAV4」即將上市！配備更實用還有7人座

TOYOTA新概念休旅「空間更勝RAV4」即將上市！配備更實用還有7人座

68.8萬、最多降7.7萬！台灣「Nissan Kicks、Sentra特仕車」上市

68.8萬、最多降7.7萬！台灣「Nissan Kicks、Sentra特仕車」上市

Aston Martin「高性能休旅車再升級」！馬力727匹＋輕量化工程

Aston Martin「高性能休旅車再升級」！馬力727匹＋輕量化工程

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

Land Rover「豪華電動休旅成功挑戰北極圈」！強大越野能力不打折

Land Rover「豪華電動休旅成功挑戰北極圈」！強大越野能力不打折

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366