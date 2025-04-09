陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

▲光陽向台灣隊長陳傑憲的母校中正國小與大仁國中捐贈100萬元，作為培育棒球新世代的發展基金。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／高雄報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（9）日於高雄總廠舉辦棒球公益捐贈儀式，由集團董事長柯勝峯與代言人陳傑憲，向「台灣隊長」的母校中正國小與大仁國中捐贈100萬元，協助兩所學校培育棒球新世代，同時身為車款代言人，陳傑憲還與柯勝峯一同在產線上迎來第2萬台RTS，更讓人驚喜的是，原定第2季才要發表的2款神秘車型，也在今日活動中悄悄現身，讓車迷可以先睹為快。

▲作為MIG 9與RTS R 165的代言人，光陽也在總廠外牆掛上陳傑憲的宣傳照。

日前陳傑憲在MIG 9新車發表會中，分別在MIG 9與RTS R 165上簽名，經過公益拍賣後，今日光陽向中正國小與大仁國中捐贈100萬元，作為新世代棒球小將的發展基金，同時光陽總廠外牆也掛上陳傑憲的代言宣傳照，即使從廠區外經過也相當吸睛。

▲陳傑憲也與光陽董事長柯勝峯一同在產線上迎接第2萬台RTS。

RTS車系自去（2024）年開始販售、且165車型重磅問世後，一直都在市場上有熱烈聲量，更實際反映在銷量上，今天柯勝峯與陳傑憲一同在產線上迎來第2萬台RTS車系；柯勝峯表示，RTS車系成功帶動銷售動能，今年還會有更多新機種陸續問世，以滿足市場需求。

▲新豪邁俏麗Cherry（左）與小幫手Genie（右）在今日活動中無預警現身，預計第2季正式上市。

才剛預告完今年會有新機種，就有2款不曾看過的新車在活動中現身，分別是「新豪邁俏麗Cherry」、以及「小幫手Genie」，兩者均採較為輕巧親民的設定，且不犧牲實用性，前者能看到源自Yougrt優格的小物收納空間，還有大容量前置物空間與QC 3.0充電埠，後者則有平整化車廂，並且在亮眼外型之上，還有更具質感的類縫線內裝，這2款新車預計會在第2季正式與市場見面。