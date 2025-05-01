賓士電動卡車「挑戰倒車最長距離世界紀錄」！最終目標超過100KM

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz Trucks 即將展開一項獨特挑戰，計畫以全新電動旗艦車型 eActros 600，在德國薩克森-安哈特州的奧舍斯萊本賽道上，倒車超過 100 公里，打破現有的倒車最長距離吉尼斯世界紀錄。該紀錄目前由美國一輛柴油卡車於 2020 年創下，距離約為 89 公里。此舉旨在提高公眾對電動交通、道路安全及卡車駕駛員職業形象的關注，並進一步推動電動長途運輸的普及。

這次紀錄挑戰將由德國國防軍軍官兼卡車愛好者 Marco Hellgrewe 擔任駕駛，他早在 2008 年就曾以柴油卡車創下 64 公里倒車紀錄。完成封閉賽道的挑戰後，Hellgrewe 還計劃在警方護送下，於公共道路上額外倒車 30 公里至位於哈爾伯施塔特的新戴姆勒卡車全球零件中心。eActros 600 將以每小時 10 至 20 公里的速度行駛，考驗駕駛技術與耐力。

作為 Mercedes-Benz Trucks 的電動新旗艦，eActros 600 搭載超過 600 千瓦時的鋰鐵磷電池，單次充電下可實現 500 公里以上的實際續航距離，且經過高達 40 噸總重的嚴苛測試。該車款自 2024 年底開始交付，並已在多國測試巡迴中展現卓越表現，甚至榮獲 2025 年度「國際年度卡車」大獎。其堅固耐用的設計，預期可支援達 120 萬公里、十年使用壽命，顯示電動長途運輸的可行性與未來潛力。

此次挑戰活動同時與公益組織 Blicki e.V. 與 PROFI 協會合作，推動兒童交通安全教育及提升卡車駕駛職業認同。Mercedes-Benz Trucks 不僅提供資金支持，還在車輛與掛車上展示合作夥伴標誌。品牌方指出，雖然技術進步迅速，但未來仍需加速充電基礎設施建設，以推動更廣泛的電動卡車應用，並持續強化駕駛安全與職業形象的社會認知。