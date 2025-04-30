Volvo受「美、中關稅戰」重創第一季營收　罕見取消市場預測！

▲Volvo公布今年第一季財報，營收較去年同期衰退11.7%，直言受到美國關稅戰等外部環境影響。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo公布2025年第1季財報，其中受到美國關稅戰及電動車市場影響，Volvo今年1-3月營收衰退11.7%，來到829億克朗（折新台幣約1214.5億），同時營業利潤也從去年47億克朗銳減至19億克朗（約新台幣約27.8億），使Volvo第1季營收、利潤大幅下滑，更罕見取消對於今年及2026年的市場預測。

Volvo今年第1季全球共賣出172,219輛新車，比去年同期衰退6%，其中電動車佔銷量 43%，較去年同期41%小幅成長。Volvo將銷量下滑歸咎於「當前全球動盪及汽車產業面臨的嚴峻外部環境」，並直言受到關稅戰及售價壓力等因素導致。

為了保障獲利能力，Volvo也啟動一項180億克朗（折新台幣264億）的「加速成本和現金行動計劃」，其中包括提升30億克朗的變動成本與50億克朗的間接支出的效率，剩下的100億克朗將用在今年及明年的營運成本及資本支出，預計最快在明年的稅前利潤見效。

▲Volvo將強化美國在地生產，同時EX30日前也在比利時根特工廠上線，將有助於解決美、中關稅戰的燃眉之急。



另外，由於Volvo過於依賴大陸市場，在關稅戰中受到影響，Volvo也打算重新審視區域化策略，在產品、技術、製造及業務上針對各區域制定策略，並重新組建新的美洲區域，範圍涵蓋美國、加拿大、拉丁美洲市場，並將全球劃分為三個區域市場（美洲、大中華區、歐洲及其他地區），以適應快速變化的汽車產業。

Volvo也承諾會強化美國市場產品、並在當地生產更多新車，不過並未透露具體內容，僅確定明年將推出EX60。至於EX30日前也在比利時根特工廠量產，預計今年下旬就會提升產能、解決關稅戰的燃眉之急。