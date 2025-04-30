賓士「全新CLA電動車」公布售價！雙車型、最大續航792公里

▲賓士新一代CLA電動車於德國開賣，共有CLA250+、CLA350 4MATIC兩車型，售價自55,858.6歐元起，折合新台幣約204.3萬起。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
繼3月首發亮相後（報導請點此），賓士（Mercedes-Benz）也在今（30）日於德國開放全新第3代CLA電動車預訂，首波僅有CLA 250+與CLA 350 4MATIC兩車型，當地售價自55,858.6歐元起，折合新台幣約204.3萬起。
全新CLA延續低矮車身、流線身形設計，並賦予更多肌肉鈑線，搭配三芒星尾燈、橫貫式燈條設計，提供強烈設計感及未來感。座艙方面則採10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，並提供副駕14吋MBUX Superscreen螢幕選配，CLA也是首搭自主研發的MB.OS影音系統車型，是首款整合Microsoft及Google AI的車載資訊娛樂系統，在支援ChatGPT技術下，使虛擬助理可輕鬆語音判讀並作出相對回應，同時也具有OTA遠端韌體更新功能。
▲賓士CLA也是首款搭載MB.OS影音系統的車型，整合Microsoft及Google AI的車載資訊娛樂系統，在支援ChatGPT技術下，使虛擬助理可輕鬆語音判讀並作出相對回應。
新CLA搭載MMA（Mercedes Modular Architecture）模組化平台，採油電共生，提供汽油、油電及電動車等動力採用，其中CLA電動車為800V電能架構，CLA 250+車型採單馬達後驅、85kWh電池，具有最大馬力268匹／31.1公斤米扭力、WLTP最大續航力為694-792公里，可支援320kW直流快充，充電10分鐘即可跑285-325公里。
▲新CLA 250採單馬達後驅、85kWh電池，具有最大馬力268匹／31.1公斤米扭力、WLTP最大續航力為694-792公里。
至於CLA 350 4MATIC車型則採雙馬達4驅、同樣為85kWh電池組，具有最大馬力348匹／52.5公斤米扭力，0-100km／h加速僅需4.9秒，最大續航力為672-771公里。
新CLA電動車皆在後軸搭載全新二速變速箱，並標配熱泵，可利用電力驅動、電池廢能及周遭空氣，實現高效效率，消耗的電能僅需同功率熱泵的3分之1，達成出色能耗表現。
|參數
|CLA 250+ mit EQ Technologie
|CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie
|功率（峰值）
|200 kW
|260 kW
|扭矩（峰值）
|335 Nm
|515 Nm
|電池：電池化學
|鎳錳鈷
|電池：可用能量內容
|85 kW
|交流充電功率最大值
|11 kW
|直流充電功率最大值
|320 kW
|直流充電：10分鐘後的續航里程
|285-325 km
|275-315 km
|加速 0-100 km/h
|6.7 s
|4.9 s
|最高速度
|210 km/h
|能耗綜合[4]
|14.1-12.2 kWh/100 km
|14.7-12.5 kWh/100 km
|二氧化碳排放綜合[4]
|0 g/km
|0 g/km
|續航里程[4]
|694-792 km
|672-771 km
|二氧化碳等級[4]
|A
|A
▲賓士CLA電動車簡易規配。
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