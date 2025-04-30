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賓士「全新CLA電動車」公布售價！雙車型、最大續航792公里

▲賓士CLA電動車德國開賣公布售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士新一代CLA電動車於德國開賣，共有CLA250+、CLA350 4MATIC兩車型，售價自55,858.6歐元起，折合新台幣約204.3萬起。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼3月首發亮相後（報導請點此），賓士（Mercedes-Benz）也在今（30）日於德國開放全新第3代CLA電動車預訂，首波僅有CLA 250+與CLA 350 4MATIC兩車型，當地售價自55,858.6歐元起，折合新台幣約204.3萬起。

全新CLA延續低矮車身、流線身形設計，並賦予更多肌肉鈑線，搭配三芒星尾燈、橫貫式燈條設計，提供強烈設計感及未來感。座艙方面則採10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，並提供副駕14吋MBUX Superscreen螢幕選配，CLA也是首搭自主研發的MB.OS影音系統車型，是首款整合Microsoft及Google AI的車載資訊娛樂系統，在支援ChatGPT技術下，使虛擬助理可輕鬆語音判讀並作出相對回應，同時也具有OTA遠端韌體更新功能。

▲賓士全新第3代CLA電動車公布德國售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士新CLA電動車公布售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士CLA也是首款搭載MB.OS影音系統的車型，整合Microsoft及Google AI的車載資訊娛樂系統，在支援ChatGPT技術下，使虛擬助理可輕鬆語音判讀並作出相對回應。

新CLA搭載MMA（Mercedes Modular Architecture）模組化平台，採油電共生，提供汽油、油電及電動車等動力採用，其中CLA電動車為800V電能架構，CLA 250+車型採單馬達後驅、85kWh電池，具有最大馬力268匹／31.1公斤米扭力、WLTP最大續航力為694-792公里，可支援320kW直流快充，充電10分鐘即可跑285-325公里。

▲賓士CLA電動車德國開賣公布售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲新CLA 250採單馬達後驅、85kWh電池，具有最大馬力268匹／31.1公斤米扭力、WLTP最大續航力為694-792公里。

至於CLA 350 4MATIC車型則採雙馬達4驅、同樣為85kWh電池組，具有最大馬力348匹／52.5公斤米扭力，0-100km／h加速僅需4.9秒，最大續航力為672-771公里。

新CLA電動車皆在後軸搭載全新二速變速箱，並標配熱泵，可利用電力驅動、電池廢能及周遭空氣，實現高效效率，消耗的電能僅需同功率熱泵的3分之1，達成出色能耗表現。

參數 CLA 250+ mit EQ Technologie CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie
功率（峰值） 200 kW 260 kW
扭矩（峰值） 335 Nm 515 Nm
電池：電池化學 鎳錳鈷  
電池：可用能量內容 85 kW  
交流充電功率最大值 11 kW  
直流充電功率最大值 320 kW  
直流充電：10分鐘後的續航里程 285-325 km 275-315 km
加速 0-100 km/h 6.7 s 4.9 s
最高速度 210 km/h  
能耗綜合[4] 14.1-12.2 kWh/100 km 14.7-12.5 kWh/100 km
二氧化碳排放綜合[4] 0 g/km 0 g/km
續航里程[4] 694-792 km 672-771 km
二氧化碳等級[4] A A

▲賓士CLA電動車簡易規配。

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關鍵字：汽車電動賓士MercedesBenzCLA大改款MMA售價德國公布4門續航

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