銷量暴跌、不打價格戰　「保時捷電動車」傳考慮退出大陸市場！

▲保時捷在大陸銷售一路下滑，其中又以電動車最為嚴重，也傳出高層考慮退出大陸電動車市場。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在大陸市場銷售大幅衰退、同時在當地新能源車款競爭下，現在也傳出保時捷（Porsche）考慮退出大陸電動車市場。保時捷認為與其透過降價、或推出更實惠的新車款，不如直接讓Taycan、Macan EV退出大陸市場。

保時捷執行長Oliver Blume在上海車展中表示，保時捷未來可能停止在大陸販售電動車，同時也承認，保時捷在大陸的電動車銷售相對較低。攤開數據來看，保時捷今年第1季在大陸僅賣出9,471輛，較去年同期衰退42%。

▲在面對大陸新能源車款崛起下，Taycan、Macan EV在大陸銷量慘淡，不過911跑車仍十分暢銷。



事實上，保時捷911跑車仍受歡迎，不過在電動車方面則不然，在大陸新能源車款崛起下，也讓保時捷電動車Taycan、Macan EV銷售不佳。相反的，保時捷無意追求銷量，因此售價仍會維持在「適合保時捷」的水準。因此，今年即將推出的Cayenne EV電動休旅、甚至是後續到來的718電動跑車售價自然也不會便宜到哪去。

儘管Oliver Blume認為小米SU7 Ultra（1,548匹）並不是Taycan的直接競爭對手，因為小米SU7 Ultra無法與保時捷的「駕駛性能」相比，但兩者在售價上也相差甚多，SU7 Ultra大陸當地售價為52.99萬人民幣（折新台幣約234.4萬），相較入門Taycan（402匹）的91.8萬人民幣（折新台幣406.1萬）便宜不少。

▲雖然Oliver Blume認為小米SU7 Ultra在「駕駛性能」不是Taycan的直接競爭對手，但SU7 Ultra在大陸具有售價優勢 。（圖／翻攝自小米汽車）