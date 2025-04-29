ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

銷量暴跌、不打價格戰　「保時捷電動車」傳考慮退出大陸市場！

▲Taycan 4 。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷在大陸銷售一路下滑，其中又以電動車最為嚴重，也傳出高層考慮退出大陸電動車市場。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在大陸市場銷售大幅衰退、同時在當地新能源車款競爭下，現在也傳出保時捷（Porsche）考慮退出大陸電動車市場。保時捷認為與其透過降價、或推出更實惠的新車款，不如直接讓Taycan、Macan EV退出大陸市場。

保時捷執行長Oliver Blume在上海車展中表示，保時捷未來可能停止在大陸販售電動車，同時也承認，保時捷在大陸的電動車銷售相對較低。攤開數據來看，保時捷今年第1季在大陸僅賣出9,471輛，較去年同期衰退42%。

▲保時捷Macan EV。（圖／翻攝自Porsche）

▲在面對大陸新能源車款崛起下，Taycan、Macan EV在大陸銷量慘淡，不過911跑車仍十分暢銷。

事實上，保時捷911跑車仍受歡迎，不過在電動車方面則不然，在大陸新能源車款崛起下，也讓保時捷電動車Taycan、Macan EV銷售不佳。相反的，保時捷無意追求銷量，因此售價仍會維持在「適合保時捷」的水準。因此，今年即將推出的Cayenne EV電動休旅、甚至是後續到來的718電動跑車售價自然也不會便宜到哪去。

儘管Oliver Blume認為小米SU7 Ultra（1,548匹）並不是Taycan的直接競爭對手，因為小米SU7 Ultra無法與保時捷的「駕駛性能」相比，但兩者在售價上也相差甚多，SU7 Ultra大陸當地售價為52.99萬人民幣（折新台幣約234.4萬），相較入門Taycan（402匹）的91.8萬人民幣（折新台幣406.1萬）便宜不少。

▲小米Su7 Ultra 。（圖／翻攝自小米汽車）

▲雖然Oliver Blume認為小米SU7 Ultra在「駕駛性能」不是Taycan的直接競爭對手，但SU7 Ultra在大陸具有售價優勢  。（圖／翻攝自小米汽車）

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車保時捷電動車PorscheTaycanMacan EV新能源小米SU7Ultra

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

突破200匹的「大棕熊」　Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4試駕體驗！

最新文章

Skoda Kodiaq 2.0TSI 4x4試駕2025-04-29

大改款「雪鐵龍C5 Aircross休旅發表」2025-04-29

台灣Yamaha MT-09發布召修2025-04-29

保時捷電動車傳將退出大陸市場2025-04-29

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找2025-04-29

BMW推出入門級賽車M2 Racing　2025-04-29

台灣Suzuki Ignis聯名「黃阿瑪特仕車」2025-04-29

Honda All-new CIVIC e:HEV　汰舊換新價122.9萬元2025-04-29

Nissan「Sentra黑化特仕車」海外亮相2025-04-29

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」2025-04-29

熱門文章

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

台灣川崎首款油電重機導入喊卡2025-04-28

Hyundai IONIQ9獲年度十大內裝2025-04-28

HONDA「油車入門車」油耗27.13km/L2025-04-28

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找2025-04-29

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」2025-04-29

愛快羅密歐大改款Stelvio專利圖曝光2025-04-28

BMW推出入門級賽車M2 Racing　2025-04-29

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

Volvo「二度小改款XC90」直擊2025-04-24

相關新聞

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

汽車考照研擬增「行穿線前指差確認」　民團反對：應改擺頭檢查

汽車考照研擬增「行穿線前指差確認」　民團反對：應改擺頭檢查

美官員：川普擬有條件豁免　減緩車廠受高額關稅衝擊

美官員：川普擬有條件豁免　減緩車廠受高額關稅衝擊

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合法規販售

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合法規販售

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

TOYOTA真好賣「全球賣破1,100萬輛」！RAV4、Corolla等神車大助攻

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

BMW推出「新入門級賽車」！2.0升4缸榨313匹、折新台幣360.5萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366