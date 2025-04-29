特斯拉「Model Y全新入門款」70萬有找！換50度電池　大陸拚今年上市

▲特斯拉Model Y出奇招，將推出更平易近人的全新入門款！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

為了挽救低迷股價救銷量，特斯拉準備出奇招，日前海外才傳出原廠有意針對Model Y、Model 3推全新入門款，如今在大陸市場已有進一步規格曝光，Model Y入門款將換上容量更小的50度電池，以及配備精簡化，當地預估售價人民幣15萬就能入手，折合新台幣67萬！

▲Model Y全新入門款壓低售價，將衝擊不少大陸自有品牌電動車。

大陸特斯拉Model Y現售的後驅、雙馬達四驅採62.5與78.4度電池，開價26.35～31.35萬人民幣，折合新台幣117～140萬，而全新入門款開發代號流出為E80，有望將售價壓到人民幣15～17萬，折合新台幣67～75萬。

▲Model 3也有望推出入門款，售價將會比Model Y更親民。

入門款Model Y新車將刪減部分配備以降低成本，包括改成布料座椅、喇叭從14具減少6具、改搭較小的50度容量電池、取消座椅記憶等功能，除了有Model Y入門款，甚至Model 3也有意要跟進。

事實上，面對全球電動車市場需求減緩與競爭加劇，突如其來的川普關稅戰，打亂特斯拉步調，也因此讓原廠有意針對主力的Model Y、Model 3推出入門款來救銷量。