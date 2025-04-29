Nissan「Sentra黑化特仕車」海外亮相！2.0升動力折合新台幣91萬

▲墨西哥推出帥氣的Sentra Midnight Edition特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

不只台灣裕隆日產喜歡玩黑化特仕車！這回輪到墨西哥市場的Nissan Sentra，原廠精心打造的Midnight Edition午夜特仕車，透過大量的黑化套件，讓Sentra變得更帥、更有型！

▲墨西哥採用2.0升自然進氣，與台灣1.6升不同。

與台灣的Nissan Sentra 1.6升自然進氣引擎不同，墨西哥採用的為2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出145匹馬力、20.6公斤米扭力，Midnight Edition午夜特仕車當地開價54.89 萬元披索，折合新台幣約91萬。

▲外觀大量採用黑化主題。

Sentra Midnight Edition外觀採用大量黑化設計，包含18 吋黑色輪圈、黑色 V-Motion 水箱護罩、黑色側裙與後擾流尾翼、 Midnight Edition 徽飾與黑色 Sentra 字樣，車色方面，提供全黑單色，以及藍、白、深灰等車色搭配黑色車頂的雙色選擇。

內裝部分，Sentra Midnight Edition 延續高規SR 車型的配置，8吋觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto，具備Nissan Safety Shield 360 安全科技防護、360度環景等，可惜黑化元素並未在內裝有更多著墨。