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60萬有找！全新「Nissan N7旗艦電動車」開賣1小時大陸訂單破萬

▲Nissan N7上市聲量驚人！開賣1小時訂單就破萬。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan N7上市聲量驚人！開賣1小時訂單就破萬。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan全新N7旗艦電動車日前於4月上海車展首發，近來已率先在大陸市場上市，被品牌寄予厚望的全新N7旗艦電動車表現沒讓人失望，大陸剛上市1小時就創下破萬張訂單的好成績！

▲Nissan N7上市聲量驚人！開賣1小時訂單就破萬。（圖／翻攝自Nissan）

▲最大續航力635公里，支援400V充電技術。

全新Nissan N7正式開賣帶來5種車型規格，人民幣售價11.99～14.99萬，折合新台幣53～68萬，車色選擇6種更是豐富、精緻質感。

全車系採用單馬達前驅，電池容量有58、78度兩種可選，分別對應510、635公里續航力，擁有214、268匹馬力規格，支援400V充電技術，19分鐘就能完成10～80%充電。

▲Nissan正式發表N7電動房車代表作！主打舒適又豪華的大空間。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan正式發表N7電動房車代表作！主打舒適又豪華的大空間。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan正式發表N7電動房車代表作！主打舒適又豪華的大空間。（圖／翻攝自Nissan）

▲大陸市場剛開賣，1小時就累積10,138張訂單。

視為Altima電動版的全新N7房車，擁有4,930x1,895x1,487mm尺碼、軸距2,915mm，外型以Nissan象徵的V-Motion 招牌發揚光大，賦予更前衛、科技未來感設計，車頭迴旋鏢燈組致敬不少家族前輩，搭配無窗框設計、隱藏式車門把手，營造出4門轎跑風格，訴求0.208Cd低風阻表現。

譽為座椅沙發大廠的Nissan沒讓車迷失望，採用AI零重力舒壓座椅，內含多組感知器，AI具備自動調整功能，可隨時為駕駛、乘客帶來即時的舒壓按摩功能。

其他科技配備也是給好給滿，車內具有超大的15.6吋多媒體螢幕，以及數位儀錶，座艙設計簡潔俐落，科技感十足，並也具備L2等級的輔助駕駛功能，加上前後座的寬敞空間，全新的Nissan N7內在美可圈可點。

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