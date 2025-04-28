Hyundai公布新一代渦輪油電技術！油耗＆動力更好、首搭旗艦休旅

▲Hyundai公布下一代渦輪油電動力系統，其中首搭車型就是大改款Palisade旗艦休旅。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）公布下一代油電動力系統，不僅可比同級燃油動力的油耗提升45%、動力也提升19%，同時2.5升渦輪油電也提高效率2.9%，達成優化引擎熱效率及燃油噴射效益，這顆2.5渦輪也首搭在大改款Palisade旗艦休旅上。

Hyundai新一代油電動力是採用2具整合式馬達的新變速箱，可大範圍應用在各種內燃機引擎，除了提升性能、優化燃油效率外，也透過各種電動化技術來提升操駕感、精緻度及乘坐舒適度。新開發的變速箱包括一個P1電動馬達，可處理啟動、電池能量及能量部署，而P2電動馬達則負責推進、動能回收，這種整合式雙馬達可提升動力、燃油效率，並提供平順換檔、降低噪音震動等特色。

▲新一代油電動力採用2具整合式馬達的新變速箱，可減少動能損耗、提升動力，帶來更出色的油耗表現。



對應範圍方面，新變速箱可與Hyundai集團的所有燃油引擎結合，提供100-300匹的輸出，適用於小型至大型車輛。首款搭載新世代油電系統的2.5升汽油渦輪油電，就是大改款Palisade，該引擎在內燃機進氣、壓縮、爆炸、排氣上設計過度膨脹循環，刻意延遲進氣量，在壓縮過程中關閉氣門降低混合氣的壓縮比、並在燃燒過程中提高膨脹比，這樣的設計降低了動能損耗、並提高爆炸後產生的能量，提高引擎效率。同時重新設計的活塞也擴大燃油噴射範圍、穩定燃燒並抑制爆震。

▲新油電系統可適用Hyundai集團旗下所有內燃機引擎，對應100-300匹馬力不等。



以新一代Palisade搭載的2.5升渦輪油電系統來看，具有最大馬力334匹／46.9公斤米扭力，平均油耗達14.1km／L，較先前的相比，燃油效率提升了45%、扭力提升19%。至於Tucson L搭載的1.6升渦輪油電，在新一代系統上則提升燃油效率4%，最大扭力從37.4公斤米提升38.7公斤米，油門反應也更好。

除了動力系統外，Hyundai也展示一系列電動化技術，包括e-AWD電子全輪驅動、e-VMC2.0電子車輛運動控制系統、e-Handling 2.0、e-EHA 2.0緊急閃避輔助、e-Ride2.0、V2L外部供電及動能回收等，其中新一代V2L可提供最大3.6kW輸出，最多可使用至車輛50%電能。

▲以Palisade來說，具有最大馬力334匹／46.9公斤米扭力，平均油耗達14.1km／L，較先前的相比，燃油效率提升了45%、扭力提升19%。