ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai公布新一代渦輪油電技術！油耗＆動力更好、首搭旗艦休旅

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai公布下一代渦輪油電動力系統，其中首搭車型就是大改款Palisade旗艦休旅。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）公布下一代油電動力系統，不僅可比同級燃油動力的油耗提升45%、動力也提升19%，同時2.5升渦輪油電也提高效率2.9%，達成優化引擎熱效率及燃油噴射效益，這顆2.5渦輪也首搭在大改款Palisade旗艦休旅上。

Hyundai新一代油電動力是採用2具整合式馬達的新變速箱，可大範圍應用在各種內燃機引擎，除了提升性能、優化燃油效率外，也透過各種電動化技術來提升操駕感、精緻度及乘坐舒適度。新開發的變速箱包括一個P1電動馬達，可處理啟動、電池能量及能量部署，而P2電動馬達則負責推進、動能回收，這種整合式雙馬達可提升動力、燃油效率，並提供平順換檔、降低噪音震動等特色。

▲Hyundai公布下一代油電動力系統 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai公布下一代油電動力系統 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新一代油電動力採用2具整合式馬達的新變速箱，可減少動能損耗、提升動力，帶來更出色的油耗表現。

對應範圍方面，新變速箱可與Hyundai集團的所有燃油引擎結合，提供100-300匹的輸出，適用於小型至大型車輛。首款搭載新世代油電系統的2.5升汽油渦輪油電，就是大改款Palisade，該引擎在內燃機進氣、壓縮、爆炸、排氣上設計過度膨脹循環，刻意延遲進氣量，在壓縮過程中關閉氣門降低混合氣的壓縮比、並在燃燒過程中提高膨脹比，這樣的設計降低了動能損耗、並提高爆炸後產生的能量，提高引擎效率。同時重新設計的活塞也擴大燃油噴射範圍、穩定燃燒並抑制爆震。

▲Hyundai公布下一代油電動力系統 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai公布下一代油電動力系統 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新油電系統可適用Hyundai集團旗下所有內燃機引擎，對應100-300匹馬力不等。

以新一代Palisade搭載的2.5升渦輪油電系統來看，具有最大馬力334匹／46.9公斤米扭力，平均油耗達14.1km／L，較先前的相比，燃油效率提升了45%、扭力提升19%。至於Tucson L搭載的1.6升渦輪油電，在新一代系統上則提升燃油效率4%，最大扭力從37.4公斤米提升38.7公斤米，油門反應也更好。

除了動力系統外，Hyundai也展示一系列電動化技術，包括e-AWD電子全輪驅動、e-VMC2.0電子車輛運動控制系統、e-Handling 2.0、e-EHA 2.0緊急閃避輔助、e-Ride2.0、V2L外部供電及動能回收等，其中新一代V2L可提供最大3.6kW輸出，最多可使用至車輛50%電能。

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲以Palisade來說，具有最大馬力334匹／46.9公斤米扭力，平均油耗達14.1km／L，較先前的相比，燃油效率提升了45%、扭力提升19%。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車油電Hyundai現代渦輪HybridPalisade1.6Tucson L南韓油耗動力

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣！4款房車、休旅成導入重點

「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣！4款房車、休旅成導入重點

最新文章

「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣2025-04-28

Hyundai公布新一代渦輪油電技術2025-04-28

Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身2025-04-28

MG「全新入門電動休旅」泰國開賣2025-04-28

HONDA「油車入門車」油耗27.13km/L2025-04-28

韓系越野休旅車變身豪華商用車2025-04-27

美式超跑升級版10.3秒加速破320KM2025-04-27

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了2025-04-27

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

熱門文章

HONDA「油車入門車」油耗27.13km/L2025-04-28

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

美式超跑升級版10.3秒加速破320KM2025-04-27

韓系越野休旅車變身豪華商用車2025-04-27

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

「TOYOTA全新轎跑」全球首發2025-04-23

「TOYOTA入門小車」配備不陽春2025-04-21

MG「全新入門電動休旅」泰國開賣2025-04-28

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身2025-04-24

Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身2025-04-28

相關新聞

南韓校園攻擊事件！18歲特教生「持刀砍殺」　校長等3人重傷

南韓校園攻擊事件！18歲特教生「持刀砍殺」　校長等3人重傷

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

「穿著西裝的角鬥士」李在明獲南韓最大在野黨提名　角逐總統大位

「穿著西裝的角鬥士」李在明獲南韓最大在野黨提名　角逐總統大位

南韓公司要求員工「每天至少淋浴1次」　正反意見引網友熱議

南韓公司要求員工「每天至少淋浴1次」　正反意見引網友熱議

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

讀者迴響

熱門文章

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

「TOYOTA全新轎跑」全球首發！空間豪華更勝Camry、LEXUS ES

「TOYOTA全新轎跑」全球首發！空間豪華更勝Camry、LEXUS ES

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

MG「全新入門電動休旅」泰國開賣！魅力不輸MG4折合新台幣71萬

MG「全新入門電動休旅」泰國開賣！魅力不輸MG4折合新台幣71萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366