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韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

圖文／7Car 小七車觀點

KGM 近日選在英國伯明罕國家展覽中心（NEC）舉行的 2025 年商用車展（Commercial Vehicle Show 2025）上，正式發表全新 Rexton Commerical 商用版本，編成分為 K30、K40 及 K50 共 3 款，不含稅建議售價 34,995~38,995 英鎊起 (約合新台幣 151.8~169.2 萬元起)。

▲KGM 近日選在英國伯明罕國家展覽中心（NEC）舉行的 2025 年商用車展（Commercial Vehicle Show 2025）上，正式發表全新 Rexton Commerical 商用版本，編成分為 K30、K40 及 K50 共 3 款，不含稅建議售價 34,995~38,995 英鎊起 (約合新台幣 151.8~169.2 萬元起)。

全新 Rexton Commercial 商用版本在外觀部分延續乘用車型的配置，以 82% 高張力鋼板打造車身，標準配備電動尾門，並將後側車窗改為不透明樣式。貨艙內部則搭載固定金屬隔板，並鋪設地毯，消費者可增購橡膠墊以提升耐用性。載貨機能方面，全新 Rexton Commercial 商用版本具備 2,250 公升的貨艙空間，該廠宣稱可容納多個歐規棧板，至於最大載重表現則為 750 公斤。

▲全新 Rexton Commercial 商用版本將後側車窗改為不透明樣式。貨艙內部則搭載固定金屬隔板，並鋪設地毯，消費者可增購橡膠墊以提升耐用性。

▲全新 Rexton Commercial 商用版本具備 2,250 公升的貨艙空間，該廠宣稱可容納多個歐規棧板，至於最大載重表現則為 750 公斤。

配備方面，Rexton Commercial 雖然已改為商用車型，僅有 2 張座椅，但仍配置 6 具 SRS 輔助氣囊、支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連結的 12.3 吋多媒體螢幕、冷熱通風座椅、全 LED 頭燈，在 K40 車型上升級 Nappa 真皮座椅、座艙氣氛燈、TomTom 衛星導航、360 度環景攝影、盲點偵測系統、後方橫向車流警示等，K50 車型再升級 20 吋鋁合金輪圈、天窗、後艙空調與麂皮混搭內裝。

▲Rexton Commercial 雖然已改為商用車型，僅有 2 張座椅，但仍配置 6 具 SRS 輔助氣囊、支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連結的 12.3 吋多媒體螢幕、冷熱通風座椅、全 LED 頭燈。

動力配置方面，Rexton Commercial 採用 2.2 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出 202 匹最大馬力與 441Nm 峰值扭力，搭配 8 速自排變速系統及可切換式四輪驅動系統，讓駕駛依據路況切換 2WD、4H 或 4L 模式。車體採用梯型大樑底盤設計，具備 3.5 噸拖曳能力與 Trailer Sway Control 拖曳穩定系統，以提升行車安全。

▲Rexton Commercial 採用 2.2 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出 202 匹最大馬力與 441Nm 峰值扭力，搭配 8 速自排變速系統及可切換式四輪驅動系統，讓駕駛依據路況切換 2WD、4H 或 4L 模式。

KGM 接手 SsangYong 品牌後持續針對產品進行更新，在英國市場推出較現行商用車款更為豪華取向的 Rexton Commercial，雖然售價較一般商用車略高，相信仍可憑藉其配備特性吸引有此需求的消費者注意。

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關鍵字：KGMSsangYong雙龍RextonCommercial休旅車汽車廂型車商用車新車英國

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