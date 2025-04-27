Nissan「首款插電混動皮卡車」登場！Frontier Pro綜效馬力402匹

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 正式公開傳聞中的插電式油電混合皮卡 Frontier Pro，該車雖然冠上 Pro 的稱呼，但是與在北美販售的 Frontier Pro-X/Pro-4X 並無相關，其是基於日產東風 Z9 為基礎打造的車款。

▲Nissan 推出插電式油電混合皮卡 Frontier Pro。

Nissan 聲稱該車是品牌首款插電式混合動力車型，而原廠主打的 e-Power 動力在技術上是一輛搭載內燃機的增程式電動車。Frontier Pro 是由在上海工作室所操刀設計，車頭間斷式 LED 燈條靈感來自於 Nissan/Datsun D21 Hardbody 引擎蓋上的三槽開孔向經典致敬。

在車身尺碼方面，Nissan Frontier Pro 車長 5,520mm，寬 1,960mm，高 1,950mm，均比目前在北美市場銷售的 D41 代短床 Frontier 還要更大，軸距則為 3,300mm，重量落在 2,500 至 2,540 公斤之間，所有車型均配備 18 吋輪圈與 265/65 輪胎。

內裝方面其中控台配備 14.6 吋觸控螢幕和 10 吋儀錶板，前排座椅具備加熱與通風機能，並配有按摩功能。車上還設有 V2L 功能，可透過貨床上的連接孔為電子設備充電，輸出功率為 6kW。

動力表現上，Frontier Pro 搭載一具 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，與整合在變速箱的電動馬達，綜效輸出馬力超過 402 匹，並可發揮 800 牛頓米的峰值扭力，經過 CLTC 規範測試週期，純電續航里程約為 135 公里。底盤部分，Frontier Pro 採用前獨立雙 A 臂懸吊搭配後五連桿懸吊的型式，並配備電子後差速鎖定裝置，擁有 4High 和 4Low 兩種越野模式，以及專用的性能和雪地駕駛模式、混合動力和純電動模式。

Frontier Pro 預計率先在中國大陸市場推出後，還會在其它海外市場進行銷售，但是確切消息還有待官方證實。