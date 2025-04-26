雪鐵龍「C5 Aircross」預告4／29登場！多種動力純電續航破700KM

圖文／7Car 小七車觀點

Citroën 宣布將在 4/29 正式發表新一代 C5 Aircross，並首度公開量產車的預告，預計將大量承襲概念車的設計，動力上預期將提供汽油、混合油電和純電等多種動力組合。

▲Citroën C5 Aircross 量產版首張預告圖

Citroën C5 Aircross 將基於 Stellantis 集團的 STLA Medium 平台打造，外型上一改以往較為圓滑的設計語彙，看上去更加方正且富有肌肉曲線，結合 1.66 m 車高和 4.65 m 車長。車頭取消傳統水箱護罩配置，並享有全新橢圓形廠徽以及細長日行燈組，車側採用隱藏式車門把手以及大尺寸幾何造型低風阻輪圈，車尾則可見燈具已成為優化空氣力學的要素之一。

根據 Stellantis 集團表示，STLA Medium 平台是專為中型電動車款所設計，擁有高度的靈活性，可適用於集團旗下多個汽車品牌的乘用車、跨界車和 SUV 等車型。

▲Citroën C5 Aircross 概念車

其中汽油與油電車型預期將採用 1.2 升渦輪增壓三缸引擎作為主體，而純電車型若選配搭載高性能模組系統，經過 WLTP 測試規範之下，車輛在滿電情況下其續航里程可超過 700 公里；若配備標準模組，在滿電下續航里程也擁有超過 500 公里的表現。該平台採用 400V 架構打造而成，車主可在 27 分鐘內將電池從 20% 充至 80%，充電速率為每分鐘 2.4kWh。

現行 C5 Aircross 最初於 2018 年在歐洲推出，隨後於 2022 年進行了中期改款，同年總代理寶嘉聯合也引進小改款車型，雖然市場販售的數量上並不多，但獨特的外型風格仍受喜愛法系車迷的青睞。

▲Citroën C5 Aircross 概念車