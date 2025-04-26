仰望「高端新能源大型休旅」推長軸版！U8 L豪華氣派再升級

圖文／7Car 小七車觀點

隸屬比亞迪 (BYD) 旗下的高端新能源車品牌仰望 (YangWang) 首款車型 U8 自推出以來成功引起話題性，日前官方宣布將推出全新延伸車型 U8 L，預計全車配置將進一步升級。

在外觀部分，仰望 U8 L 採用雙色車身塗裝，選擇上黑下金的配色展現豪華氣派，同時採用了全新的大尺碼的大餅式輪圈，另外其車長與軸距也會進一步加長，並且將新增第 3 排座椅的佈局。

其餘設計上與標準版保持不變，在車頭可看到頗為霸氣的點陣式進氣格柵，大燈線條勾勒出時空之門形象，呈現極致科技感與未來感，並散發出濃厚高級氛圍。車側水切線從車頭蓋邊界向後延伸，並擁有隱藏式車門把手。多邊形輪拱不僅具備強烈的肌肉感，還將光達、攝影機、側標誌燈等硬體囊括在內。D 柱內嵌多條 LED 燈帶，在充放電和解鎖/上鎖時呈現個人化燈光動效。車尾造型方正簡約，備胎罩與車身硬朗線條一脈相承，星際穿越尾燈與頭燈相呼應。

配備方面，現行款提供包含 12.8 吋 OLED 星河曲面中控屏、23.6 吋 Mini LED 儀表屏、70 吋 AR-HUD 抬頭顯示、23.6 吋 Mini LED 副駕多媒體屏、雙 12.8 吋後排懸浮式多媒體螢幕、7 吋後排中央扶手液晶屏、車用冰箱（可冷藏保溫雙用）、Dynaudio 丹拿白金證據系列 Hi-End 級音響系統 (22 支)、127 色內裝氣氛燈、智慧四溫區獨立熱泵空調系統、自然節氣主題智慧香氛系統、3 處 50W 手機無線充電等。全車車門及後尾門均配備電子開關及智慧電吸裝置。

現行仰望 U8為增程式大型休旅車，動力系統採用代號為 BYD487ZQB 的 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎搭配「易四方」四電機智慧四驅系統，四顆車輪上各配有一顆動力馬達，共可輸出 880kW (1,196PS) 最大馬力及 1,280Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速可於 3.6 秒達成，最高車速可達 200km/h；擁有容量達 49.05 kWh 的刀片電池，擁有 180 公里的純電續航里程及 1,000 公里的綜合續航里程 (CLTC)，直流快充充電時間（最大功率 110kW）為 18 分鐘（30%-80%），交流慢充充電時間（7kW）為 8 小時（15%-100%），且提供純電模式、油電混合模式。