ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

仰望「高端新能源大型休旅」推長軸版！U8 L豪華氣派再升級

圖文／7Car 小七車觀點

隸屬比亞迪 (BYD) 旗下的高端新能源車品牌仰望 (YangWang) 首款車型 U8 自推出以來成功引起話題性，日前官方宣布將推出全新延伸車型 U8 L，預計全車配置將進一步升級。

在外觀部分，仰望 U8 L 採用雙色車身塗裝，選擇上黑下金的配色展現豪華氣派，同時採用了全新的大尺碼的大餅式輪圈，另外其車長與軸距也會進一步加長，並且將新增第 3 排座椅的佈局。

其餘設計上與標準版保持不變，在車頭可看到頗為霸氣的點陣式進氣格柵，大燈線條勾勒出時空之門形象，呈現極致科技感與未來感，並散發出濃厚高級氛圍。車側水切線從車頭蓋邊界向後延伸，並擁有隱藏式車門把手。多邊形輪拱不僅具備強烈的肌肉感，還將光達、攝影機、側標誌燈等硬體囊括在內。D 柱內嵌多條 LED 燈帶，在充放電和解鎖/上鎖時呈現個人化燈光動效。車尾造型方正簡約，備胎罩與車身硬朗線條一脈相承，星際穿越尾燈與頭燈相呼應。

配備方面，現行款提供包含 12.8 吋 OLED 星河曲面中控屏、23.6 吋 Mini LED 儀表屏、70 吋 AR-HUD 抬頭顯示、23.6 吋 Mini LED 副駕多媒體屏、雙 12.8 吋後排懸浮式多媒體螢幕、7 吋後排中央扶手液晶屏、車用冰箱（可冷藏保溫雙用）、Dynaudio 丹拿白金證據系列 Hi-End 級音響系統 (22 支)、127 色內裝氣氛燈、智慧四溫區獨立熱泵空調系統、自然節氣主題智慧香氛系統、3 處 50W 手機無線充電等。全車車門及後尾門均配備電子開關及智慧電吸裝置。

現行仰望 U8為增程式大型休旅車，動力系統採用代號為 BYD487ZQB 的 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎搭配「易四方」四電機智慧四驅系統，四顆車輪上各配有一顆動力馬達，共可輸出 880kW (1,196PS) 最大馬力及 1,280Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速可於 3.6 秒達成，最高車速可達 200km/h；擁有容量達 49.05 kWh 的刀片電池，擁有 180 公里的純電續航里程及 1,000 公里的綜合續航里程 (CLTC)，直流快充充電時間（最大功率 110kW）為 18 分鐘（30%-80%），交流慢充充電時間（7kW）為 8 小時（15%-100%），且提供純電模式、油電混合模式。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：YangWang仰望U8L旗艦高端休旅車新能源汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一秒鐘的快樂】萌娃開心坐搖搖馬卻撞到頭QQ

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

福斯大陸專屬3款概念車上海亮相2025-04-26

仰望高端新能源大型休旅推長軸版2025-04-26

陸長城汽車推出V8雙渦輪引擎2025-04-25

福斯、Uber推自動駕駛計程車隊2025-04-25

「敞篷版Defender」睽違10年再現2025-04-25

「奧地利重機品牌」宣布暫時停產2025-04-25

Honda「新GT電動轎跑」亮相2025-04-25

TOYOTA「高級版RAV4」6月推改款2025-04-25

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表2025-04-25

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市2025-04-25

熱門文章

仰望高端新能源大型休旅推長軸版2025-04-26

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身2025-04-24

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身2025-04-24

TOYOTA「高級版RAV4」6月推改款2025-04-25

新一代「Nissan 7人座MPV」今年上市！2025-04-23

台灣福斯「改款新Golf」上市2025-04-24

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市2025-04-25

TOYOTA全新「跨界中型休旅」現身2025-04-22

「TOYOTA入門小車」配備不陽春2025-04-21

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表2025-04-25

相關新聞

6／2起汽車路考加嚴　「行穿線沒停讓、指差確認」一次扣32分出局

6／2起汽車路考加嚴　「行穿線沒停讓、指差確認」一次扣32分出局

陸長城汽車推出「V8雙渦輪引擎」！可搭PHEV油電、進軍豪華市場

陸長城汽車推出「V8雙渦輪引擎」！可搭PHEV油電、進軍豪華市場

福斯、Uber推「自動駕駛計程車隊」！洛杉磯試點、最快明年商轉

福斯、Uber推「自動駕駛計程車隊」！洛杉磯試點、最快明年商轉

「敞篷版Defender」睽違10年再現！手工打造、V8動力還比賓利貴

「敞篷版Defender」睽違10年再現！手工打造、V8動力還比賓利貴

奧地利KTM重機「二度宣布暫時停產」！供應商缺料、但反而是好事

奧地利KTM重機「二度宣布暫時停產」！供應商缺料、但反而是好事

讀者迴響

熱門文章

仰望「高端新能源大型休旅」推長軸版！U8 L豪華氣派再升級

仰望「高端新能源大型休旅」推長軸版！U8 L豪華氣派再升級

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

新一代「Nissan 7人座MPV」首度預告今年上市！全新油電對決TOYOTA阿法

新一代「Nissan 7人座MPV」首度預告今年上市！全新油電對決TOYOTA阿法

106.8萬！台灣福斯「改款Golf外觀更帥」上市　新GTI、Golf R驚喜現身

106.8萬！台灣福斯「改款Golf外觀更帥」上市　新GTI、Golf R驚喜現身

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

折合新台幣58萬！TOYOTA全新「跨界中型休旅」全球首發　空間更勝RAV4

折合新台幣58萬！TOYOTA全新「跨界中型休旅」全球首發　空間更勝RAV4

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366