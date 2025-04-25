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「奧地利重機品牌」二度宣布工廠停產！供應商缺料、但反而是好事

▲KTM。（圖／翻攝KTM）

▲KTM在財務危機下申請自願託管，最近也傳出奧地利工廠因缺料問題，再度宣布暫停生產。（圖／翻攝KTM，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

奧地利重機品牌KTM在先前進入財務協商後，最近也傳出無法在下個月償還6億歐元債務，同時因為供應鏈缺料的關係，導致奧地利Mattighofen工廠再度宣布暫時關閉，預計將持續到7月底。

據了解，新任KTM總裁Gottfried Neumeister透過影片向內部員工宣布工廠停產，表示因嚴重的供應鏈問題，無法按計劃生產，目前庫存足以生產4,200輛車，但缺少主要零件，因此宣布Mattighofen工廠將持續停產至7月27日。

▲KTM。（圖／翻攝KTM）

▲KTM。（圖／翻攝自KTM）

▲雖然工廠停產對員工生計造成影響，但考量到KTM經銷商的庫存新車不少，在市場供過於求的情況下，暫停生產反而是好事。

不過KTM宣布工廠停產也未必是件壞事。外媒表示，目前KTM在歐洲經銷商的庫存新車還很多，在供過於求的情況下，暫停工廠生產反而是件好事。

KTM並未透露缺料的原因，不過很可能是曾經合作過的供應商對其失去信心，尤其在KTM宣布自願託管後，也讓供應商擔心KTM付不出貨款。KTM也在人事成本考量下，宣布將縮短3,000名奧地利員工的工時，將每周工時縮短至30小時，以避免大規模裁員。

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關鍵字：汽車工廠KTM奧地利重機託管財務危機停產工廠缺料零件供應商

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