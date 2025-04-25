速霸陸推「車外安全氣囊」保護行人＆單車騎士！日規森林人首波搭載

圖文／7Car 小七車觀點

全新一代日規 Subaru Forester 在日本正式上市，除了供應多款個人化風格的套件供消費者選擇之外，最大的亮點在於配備了其他海外市場沒有的自行車騎士兼行人保護氣囊。

▲全新一代日規 Subaru Forester 搭載世界首款兼具行人與自行車騎士的引擎蓋氣囊。

其實 Subaru 在 2016 年便推出類似的氣囊設計，並應用在旗下 Impreza、WRX、Legacy、Crosstrek 和 Levorg 等車款當中。它們的工作原理是在引擎蓋頂部附近將氣囊充氣，然而實際上，它們在發生碰撞時為行人的頭部提供了一個柔軟的著陸位置。但對於自行車騎士來說，由於他們頭部距離地面較高，因此舊設計對於這族群的用路人說保護效果不太好。

為了解決這個問題，Subaru 將安全氣囊改為延伸到擋風玻璃的兩側，這樣一來便可以保護自行車騎士免受 A 柱 (汽車最堅固的部位之一) 的碰撞傷害。此外，它還調整了安全氣囊下面板的連接方式，使自行車騎士和行人都能穩固地被安全氣囊保護。Subaru 表示，這是世界上第一個此類安全氣囊，不過目前僅搭載在日規車型上。

不過 Subaru 也有特別進行說明，引擎蓋保護氣囊必須滿足特定條件才能展開，並且可能不會展開，這取決於碰撞時的衝擊強度或車輛的速度等因素。同時建議車主勿安裝發光車牌，因為這樣可能會導致行人保護安全氣囊無法正常運作。

其實類似的氣囊設計早在多年前就已見過，Volvo 在 2014 年便於 V40 上推行過這項設計，在時速 20km/h~50km/h 之間運作，感應到撞擊後也會展開氣囊保護行人。

雖然這類型的外部氣囊科技行之有年，但市面上仍僅有少數車廠選擇採用。相信隨著消費者的安全意識抬頭，車輛的安全防護除了保障乘客之餘，也能對於行人或者自行車騎士多一分保障。