上海車展／BMW「最強M5」實車直擊！新影音系統、全景顯示功能登場

▲BMW於上海車展發表Operating System 10影音系統，同時展示Panoramic全景顯示功能，現場也實車直擊新一代BMW M5 。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／上海報導

在「最強原型車」動態展演後（報導請點此），BMW於2025上海車展發表最新BMW Operating System 10影音系統（以下簡稱OS 10）、同時展示Panoramic全景顯示功能，提前預覽Neue Klasse新世代車款創新技術。另外，現場也直擊即將於4／30在台上市的BMW M5 Sedan（G90），在展車採客製化塗裝「科技紫」下非常吸睛！

BMW Operating System 10

BMW將主舞台設計為駕駛視角，展區以方向盤、中控螢幕及前擋風玻璃的螢幕為主，主角就是BMW OS 10系統。不過，BMW也為大陸市場開發專屬版本，與當地技術合作夥伴阿里巴巴、高德地圖合作，並結合DeepSeek AI人工智能技術，帶來更在地化的UI操作介面與自然語音判讀，未來大陸市場的BMW新車都將搭載。

▲新世代Neue Klasse車款在4具超級核心電腦下，大幅提升影音系統運算效能；同時BMW也與大陸合作夥伴攜手，提供更在地化的UI操作介面與自然語音判讀。



另外，Neue Klasse在軟體開發導向（software-defined）下，以4個超級電腦核心（Superbrains）取代傳統多個獨立模組，其中1個超級電腦核心負責資訊娛樂系統，也讓運算效能較現行車款提升20倍。

現場也帶來首創的「Panoramic全景顯示功能」，將抬頭顯示器的功能投影在前擋風玻璃下半部，可提供車速、導航、駕駛輔助系統等行車資訊，並可自訂功能，滿足不同駕駛的需求，同時OS 10也換上Hyperson X 創新音景，可依據駕駛模式、行駛情境連動，提升人車情感連結。

▲BMW首創的「Panoramic全景顯示功能」將把行車資訊投影在前擋風玻璃下半部，並可依需求調整顯示功能。



BMW Concept Skytop

BMW Concept Skytop全新敞篷概念跑車於去年5月義大利亮相，Skytop向BMW 507、BMW Z8致敬，具有經典鯊魚鼻設計，動力搭載4.4升V8雙渦輪引擎，具有最大馬力625匹、靜止加速破百3.3秒表現。

BMW Concept Skytop座艙採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕及水晶排擋頭，在廣大車迷愛戴下，也讓原廠決定限量生產50台，目前已全數完售。

▲BMW Concept Skytop概念敞篷跑車不久前也確定化為現實，BMW將限量生產50台，目前已全數完售。



BMW M5 Sedan（G90）

台灣即將在4／30正式上市的BMW M5（預售價763萬），此次也在上海車展實車直擊。新M5也是歷來最強的版本，動力上以4.4升V8雙渦輪、14.8kWh電池、電動馬達及8速M Steptronic組成高性能PHEV油電系統，具有綜效馬力727匹／102公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.5秒，並且首度標配後軸轉向系統。

現場M5展車採BMW Individual 299「科技紫」客製化車色，在紫色塗裝、M碳纖維套件及4出尾管下更顯霸氣，也讓人期待下周的新車發表。

▲新一代M5即將在4／30登台上市，目前預售價為763萬，屆時M5 Touring旅行車（預售價775萬）也會一同亮相。