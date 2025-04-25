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賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

圖文／7Car 小七車觀點

為致敬品牌傳奇越野車款的誕生歷史，Mercedes-Benz 正式發表限量版 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s。該車型限量生產 460 輛，藉由復古色彩與設計細節，重現 1980 年代初代 G-Class W 460 系列的經典風采。此次推出的限量版是延續 2023 年第 50 萬輛 G-Class 下線後所引發的高度關注，結合現代科技與歷史元素，打造出專屬收藏家的夢幻車款。

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

此特別版提供 G 450 d 與 G 500 兩種動力選擇，車身採用三種源自初代 G-Class 的經典色彩，包括展現戶外精神的松綠、都會風格的奶白，以及具冒險氛圍的沙米色。外觀細節上，橘色方向燈、黑色車頭飾件與經典五輻鋁圈營造復古氛圍，而車尾的品牌徽飾與備胎蓋更是向 80 年代致敬的象徵。此外，PROFESSIONAL 外觀套件如防護格柵、越野輪胎與選配的車頂行李架，進一步強化其越野形象。

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

內裝設計亦延續復古主題，座椅中央使用 1980 年代流行的鴿灰色織布材質，搭配黑色皮革外框。副駕駛側扶手飾板印有「STRONGER THAN THE 1980s」字樣，而迎賓踏板則刻劃出奧地利舒克山的地形圖，象徵 G-Class 一直以來的測試基地。B 柱上的 “Schöckl Proved” 徽章及中央鞍座上的 “1 of 460” 銘牌，進一步突顯其限量身份。

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

經典重現：Mercedes-Benz 推出 G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 限量車型

G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s 不僅承襲了經典設計，更融合現代豪華配備如 Nappa 皮革多功能方向盤、玻璃天窗及 Burmester® 3D 音響系統，展現高端與懷舊的完美結合。此車款即日起開放訂購，德國市場建議售價自 160,055 歐元起，鎖定對品牌歷史具高度認同的收藏買家與忠實車迷。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士G-Class越野車汽車新車限量

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