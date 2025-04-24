99.8萬起！杜卡迪「全新V2引擎仿賽＆多功能車」登台　輕量化更好騎

▲Ducati總代理碩文正式導入全新V2引擎車款，Panigale V2 S限時預購價107.8萬元。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Ducati杜卡迪總代理碩文今（24）日正式在台發表全新V2引擎車款，包括Panigale V2 S仿賽、以及Multistrada V2 S多功能車，並開出了99.8萬起的限時預購價；兩款新車均搭載Ducati最新開發的90度夾角V型雙缸引擎，在輕量化好操控的同時，還帶來維護成本大幅降低的優點，此外兩者售價也均低於前代車型，從各方面來說都更有親和力。

▲Multistrada V2 S限時預購價99.8萬元，兩者均僅導入較為高階的版本。

Ducati V2車款售價

Panigale V2 S

標準售價：112.8萬

預購售價：107.8萬

Multistrada V2 S

標準售價：103.8萬

預購售價：99.8萬

註：兩者預購期間均為4／24至5／31止

▲全新開發的V2引擎是以高泛用性、輕量化、低維護需求成本、對應新排放法規為目標。

作為此次新車的最大亮點，全新90度夾角V型雙缸引擎在開發之初，就以高泛用性、輕量化、低維護需求與成本、對應最新排放法規等訴求為目標，儘管捨去招牌的Desmodromic汽門結構，且在Panigale V2上馬力數值小於前代，但也因此成為Ducati史上最輕雙缸引擎，汽門間隙更是3萬公里才需要檢查1次，並且從3,000轉開始就有相當可用的扭力平原，讓騎士能更輕鬆自在的發揮其實力。

▲Panigale V2 S即使馬力較舊款少35匹，但在輕量化的加持下，於相同賽道僅比舊款慢0.2秒。

回到車款本身，碩文此次導入兩款車均為較高等級的「V2 S」版本，其中Panigale V2 S是史上最輕，較舊款減去17公斤，即使馬力減少35匹，在Vallelunga賽道也僅比舊款慢0.2秒，除了外型承襲Panigale V4家族外，包括附3種顯示模式的5吋全彩儀表、讓騎士更好夾持的油箱造型、操控感更強出彎更穩定的新款雙搖臂等，也都是借鑑了老大哥的設計，再配合更具親和力的騎乘三角與837mm座高設定，無論是快節奏的賽道騎乘、還是輕鬆騎的公路街道都能勝任。

▲排氣管位置改為上置雙出，圖為選配的Termignoni賽道用排氣系統，可再減輕4.5公斤並增加6匹馬力。

動力方面，890c.c.的V2雙缸引擎在Panigale V2 S身上可輸出120匹馬力與9.5公斤米扭力，除了引擎減重外，還得益於全新一體式鋁合金車架，全車濕重僅176公斤（不含燃油）；懸吊採用Ohlins製品，前方為NIX30全可調43mm倒叉附TiN塗層，後為全可調單槍避震，並且預載使用旋鈕即可快速調整，煞車則是Brembo製品，前方為2組320mm碟盤搭配M50四活塞輻射卡鉗，後方以245mm碟盤搭配雙活塞卡鉗。

▲前後懸吊皆為Ohlins全可調製品，後搖臂也如同V4車系一樣改為雙搖臂設定，操控感和出彎表現都有所提升。

Ducati的電控向來都是給好給滿，Panigale V2 S也不例外，除了彎道ABS、循跡、防浮舉、進退快排、引擎煞車控制等常見功能外，這次還有最新的滑行入彎，在Race模式下會自動開啟，當騎士重拉前煞入彎時，系統會自動對後輪進行煞車，讓騎士能輕鬆實現華麗的側滑進彎，彈射起步跟維修區限速器則方便賽道玩家使用。

▲Multistrada V2 S比前代減輕18公斤，前輪維持19吋設定，帶來優異的穿越性與樂趣。

在多功能車款的Multistrada V2 S方面，同樣是以輕量化、操控性與友善度作為開發方向，同樣得益於新款V2引擎與鋁合金單體式車架，使新車較前代減輕18公斤，無油整備重量僅199公斤，同時台灣版本座高為790mm至810mm，再加上座墊與乘客空間升級、還有針對騎士腿部設計的導風管，以及單手就能操作的多段可調風鏡，都讓長途壯遊的舒適性大大提升。

▲全新的駕駛介面也延續到Multistrada身上，無論儀表或控鍵都相當簡單易用。

一樣的890c.c. V2雙缸引擎來到Multistrada V2 S身上後，能輸出115.6匹馬力與9.39公斤米扭力，而且在3,500轉時就有70%扭力可用，操控部分搭載Ducati Skyhook半主動電子懸吊，避震器為前45mm全可調倒叉與後全可調單槍，除能透過控鍵快速調整載重情況與懸吊模式外，還能降低後避震，讓騎士停下時更安心。

▲有了Ducati Skyhook半主動電子懸吊加持，Multistrada可快速對應各種情境，還能在停止時降低8mm，讓騎士更安心。

除了多功能車不需要的滑行入彎以外，Multistrada V2 S同樣有大滿配電控，彎道ABS、循跡、防浮舉、引擎煞車，進退快排都沒少，另有5種騎乘模式搭配4段動力輸出與3種懸吊模式，能依照個人騎乘風格精細調整，附3種顯示模式的5吋彩色儀表支援多媒體系統與導航，標配定速巡航與USB插孔，都將會是旅程中的好幫手。