全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

▲安東貿易代理全新義大利重機品牌Fantic，首波帶來Caballero 700（前）與Caballero 500（後）雙車系4車型。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

安東貿易今（8）日在桃園大園廠區宣布，正式將義大利重機品牌Fantic代理進台灣市場，並且在現場帶來首波導入的Caballero 700紅牌車型與Caballero 500 Scrambler／Deluxe／Rally等3款黃牌車型，前者建議售價54.8萬元起，後者今日活動中尚未公布，除了先發的4款車型外，安東也承諾後續會陸續導入品牌旗下的各式車款，為國內重機玩家帶來更多選項。

Fantic全車系建議售價

Caballero 700：54.8萬

Caballero 500 Scrambler：尚未公布

Caballero 500 Deluxe：尚未公布

Caballero 500 Rally：尚未公布

作為充滿義式風情的重機品牌，Fantic的歷史可追溯至1968年，目前的產品線涵蓋復古街車、越野車到電動機種，以強悍性能與獨特美學著稱；實際查看其原廠官網，排氣量更是覆蓋了50c.c.至700c.c.，並且不乏專業競技機種，或許車迷可以期待未來安東導入更多充滿樂趣的機型。

在首波導入的車款部分，均是以近年廣受玩家歡迎的沙地滑胎風格為延伸，4者的外觀都具備前後巧克力胎、倒立式前叉、上側雙出排氣管以及類賽車號碼的側蓋設計等。

黃牌的Caballero 500車系3款式均搭載義大利同鄉Motori Minarelli開發的463c.c.單缸水冷引擎，可輸出44匹馬力與4.28公斤米扭力，變速系統採往復式6檔並有輔助滑動式離合器，電控方面提供2種騎乘模式、彎道ABS與循跡控制系統等，算是相當完整，另外3者還在後搖臂、前輪框尺寸與懸吊上做出差異，以符合各自的產品定位。

至於紅牌的Caballero 700就相當有趣，規格表直接寫明搭載引擎為「CP2」，正是源自YAMAHA的689c.c.水冷並列雙缸引擎，在這裡可輸出74匹馬力與7.14公斤米扭力，變速系統同樣為往復式6檔搭配輔助滑動離合器，電控除了一樣有彎道ABS與循跡控制外，騎乘模式更增加至3種，讓騎士能從容掌控更飽滿的動力。

Caballero 700規格表

引擎變速箱 數據 引擎型式 CP2 水冷並列雙缸, 8汽門 排氣量 689 c.c 缸徑x行程 80mm/68.6mm 供油系統 EFI Technology, 38mm節流閥 單點噴射 壓縮比 11.5:1 最大馬力 74 hp 最大扭力 70 Nm 傳動方式 EFI Technology, 38mm節流閥 單點噴射 離合器 輔助滑動式離合器 變速箱 往復式 6 檔

車身規格 數據 車架型式 單樑式鉻鉬合金鋼管車架搭配鍛造鋁合金元件 搖臂 鋼製後雙搖臂 輪圈 前 鋁合金鋼絲框( 2.5 x 19”) 輪圈 後 鋁合金鋼絲框( 4.25 x 17”) 輪胎尺寸 前 110/80 R19 輪胎尺寸 後 150/70 R17 懸吊系統 前 45mm 倒叉，行程150mm 懸吊系統 後 單槍式後避震(預載可調) 煞車系統 前 BREMBO 前輻射式四活塞卡鉗,330mm 浮動式碟盤(單碟) 煞車系統 後 BREMBO 後單活塞浮動式卡鉗,245mm 碟盤 標配電控 3種騎乘模式、彎道ABS、循跡控制

尺寸重量 數據 車長 2164mm 寬度 (車把) 890 mm 車高(不含後視鏡) 1136mm 座高 830mm 軸距 1453mm 前傾角 25.5° 裝備重量 185kg 油箱容量 13.5L

Caballero 500規格表

引擎變速箱 數據 引擎型式 Motori Minarelli 水冷直立單缸DOHC 4汽門 排氣量 463 c.c. 缸徑x行程 96mm/64mm 供油系統 12.5:1 壓縮比 44 hp 最大馬力 42 Nm 最大扭力 EFI Technology 40mm電子節流閥,單點噴射系統 傳動方式 鏈條傳動 離合器 輔助滑動式離合器 變速箱 往復式 6 檔

車身規格 數據 車架型式 單樑式鉻鉬合金鋼管車架搭配鍛造鋁合金元件 後搖臂 Scrambler/Deluxe 鋼製雙搖臂/Rally 殼型鑄造鋁合金雙搖臂 前輪框 Scrambler/Deluxe 鋁合金鋼絲框( 2.5 x 19”)/Rally鋁合金鋼絲框( 1.85 x 21”) 後輪框 鋁合金鋼絲框( 3.5 x 17”) 輪胎尺寸 前 Scrambler/Deluxe 110/80 R19 Rally 90/90 -21 輪胎尺寸 後 140/80 R17 懸吊系統 前 Scrambler/Deluxe 41mm 倒立式，行程150mm Rally 43mm 倒立式，行程200mm， 左-壓縮、回彈可調/右-預載可調 懸吊系統 後 Scrambler/Deluxe 中置單槍避震(預載可調) Rally 中置單槍避震器外掛氣瓶(壓縮、回彈、預載可調) 煞車系統 前 單320mm 浮動式碟盤，輻射式四活塞卡鉗 煞車系統 後 單230mm 碟盤，單活塞浮動式卡鉗 標配電控 2種騎乘模式、彎道ABS、循跡控制系統