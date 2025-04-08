全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

▲安東貿易代理全新義大利重機品牌Fantic，首波帶來Caballero 700（前）與Caballero 500（後）雙車系4車型。（圖／記者張慶輝攝，以下同）
記者張慶輝／桃園報導
安東貿易今（8）日在桃園大園廠區宣布，正式將義大利重機品牌Fantic代理進台灣市場，並且在現場帶來首波導入的Caballero 700紅牌車型與Caballero 500 Scrambler／Deluxe／Rally等3款黃牌車型，前者建議售價54.8萬元起，後者今日活動中尚未公布，除了先發的4款車型外，安東也承諾後續會陸續導入品牌旗下的各式車款，為國內重機玩家帶來更多選項。
Fantic全車系建議售價
Caballero 700：54.8萬
Caballero 500 Scrambler：尚未公布
Caballero 500 Deluxe：尚未公布
Caballero 500 Rally：尚未公布
作為充滿義式風情的重機品牌，Fantic的歷史可追溯至1968年，目前的產品線涵蓋復古街車、越野車到電動機種，以強悍性能與獨特美學著稱；實際查看其原廠官網，排氣量更是覆蓋了50c.c.至700c.c.，並且不乏專業競技機種，或許車迷可以期待未來安東導入更多充滿樂趣的機型。
在首波導入的車款部分，均是以近年廣受玩家歡迎的沙地滑胎風格為延伸，4者的外觀都具備前後巧克力胎、倒立式前叉、上側雙出排氣管以及類賽車號碼的側蓋設計等。
黃牌的Caballero 500車系3款式均搭載義大利同鄉Motori Minarelli開發的463c.c.單缸水冷引擎，可輸出44匹馬力與4.28公斤米扭力，變速系統採往復式6檔並有輔助滑動式離合器，電控方面提供2種騎乘模式、彎道ABS與循跡控制系統等，算是相當完整，另外3者還在後搖臂、前輪框尺寸與懸吊上做出差異，以符合各自的產品定位。
至於紅牌的Caballero 700就相當有趣，規格表直接寫明搭載引擎為「CP2」，正是源自YAMAHA的689c.c.水冷並列雙缸引擎，在這裡可輸出74匹馬力與7.14公斤米扭力，變速系統同樣為往復式6檔搭配輔助滑動離合器，電控除了一樣有彎道ABS與循跡控制外，騎乘模式更增加至3種，讓騎士能從容掌控更飽滿的動力。
Caballero 700規格表
|引擎變速箱
|數據
|引擎型式
|CP2 水冷並列雙缸, 8汽門
|排氣量
|689 c.c
|缸徑x行程
|80mm/68.6mm
|供油系統
|EFI Technology, 38mm節流閥 單點噴射
|壓縮比
|11.5:1
|最大馬力
|74 hp
|最大扭力
|70 Nm
|傳動方式
|EFI Technology, 38mm節流閥 單點噴射
|離合器
|輔助滑動式離合器
|變速箱
|往復式 6 檔
|車身規格
|數據
|車架型式
|單樑式鉻鉬合金鋼管車架搭配鍛造鋁合金元件
|搖臂
|鋼製後雙搖臂
|輪圈 前
|鋁合金鋼絲框( 2.5 x 19”)
|輪圈 後
|鋁合金鋼絲框( 4.25 x 17”)
|輪胎尺寸 前
|110/80 R19
|輪胎尺寸 後
|150/70 R17
|懸吊系統 前
|45mm 倒叉，行程150mm
|懸吊系統 後
|單槍式後避震(預載可調)
|煞車系統 前
|BREMBO 前輻射式四活塞卡鉗,330mm 浮動式碟盤(單碟)
|煞車系統 後
|BREMBO 後單活塞浮動式卡鉗,245mm 碟盤
|標配電控
|3種騎乘模式、彎道ABS、循跡控制
|尺寸重量
|數據
|車長
|2164mm
|寬度 (車把)
|890 mm
|車高(不含後視鏡)
|1136mm
|座高
|830mm
|軸距
|1453mm
|前傾角
|25.5°
|裝備重量
|185kg
|油箱容量
|13.5L
Caballero 500規格表
|引擎變速箱
|數據
|引擎型式
|Motori Minarelli 水冷直立單缸DOHC 4汽門
|排氣量
|463 c.c.
|缸徑x行程
|96mm/64mm
|供油系統
|12.5:1
|壓縮比
|44 hp
|最大馬力
|42 Nm
|最大扭力
|EFI Technology 40mm電子節流閥,單點噴射系統
|傳動方式
|鏈條傳動
|離合器
|輔助滑動式離合器
|變速箱
|往復式 6 檔
|車身規格
|數據
|車架型式
|單樑式鉻鉬合金鋼管車架搭配鍛造鋁合金元件
|後搖臂
|Scrambler/Deluxe 鋼製雙搖臂/Rally 殼型鑄造鋁合金雙搖臂
|前輪框
|Scrambler/Deluxe 鋁合金鋼絲框( 2.5 x 19”)/Rally鋁合金鋼絲框( 1.85 x 21”)
|後輪框
|鋁合金鋼絲框( 3.5 x 17”)
|輪胎尺寸 前
|Scrambler/Deluxe 110/80 R19 Rally 90/90 -21
|輪胎尺寸 後
|140/80 R17
|懸吊系統 前
|Scrambler/Deluxe 41mm 倒立式，行程150mm Rally 43mm 倒立式，行程200mm， 左-壓縮、回彈可調/右-預載可調
|懸吊系統 後
|Scrambler/Deluxe 中置單槍避震(預載可調) Rally 中置單槍避震器外掛氣瓶(壓縮、回彈、預載可調)
|煞車系統 前
|單320mm 浮動式碟盤，輻射式四活塞卡鉗
|煞車系統 後
|單230mm 碟盤，單活塞浮動式卡鉗
|標配電控
|2種騎乘模式、彎道ABS、循跡控制系統
|尺寸重量
|數據
|車長
|Scrambler/Deluxe 2152mm/Rally 2194mm
|寬度 (車把)
|868 mm
|車高(不含後視鏡)
|Scrambler/Deluxe 1135mm/Rally 1202mm
|座高
|Scrambler/Deluxe 820mm/Rally 860mm
|軸距
|Scrambler/Deluxe 1426mm/Rally 1455mm
|前傾角
|24.5°
|裝備重量
|160kg
|油箱容量
|11.5L
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