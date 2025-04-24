Volvo「二度小改款XC90」實車搶先看　台灣雙車型預售304.6萬起

▲Volvo二度小改款XC90即將在台上市，《ETtoday車雲》也在上海車展直擊實車，預計台灣最快將在5月上市。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在經銷端流出消息後，Volvo XC90二度小改款車型也傳出將在5月登台上市，目前傳出共有2車型，預售價自304.6萬起。《ETtoday車雲》也在如火如荼舉辦的上海車展直擊新車，可作為台灣新XC90的上市參考。

▲小改款XC90換上斜柵水箱護罩，提供20-22吋輪圈，雷神之鎚頭燈也換上新造型。



作為品牌旗艦休旅，此次XC90睽違許久迎來二度小改款，雖然是小改款，但外觀、內裝多有升級。其中車頭的水箱護罩換上斜柵設計，並重新設計下氣壩、2側導流氣簾，同時新款「雷神之鎚」頭燈透過雙日行燈造型、鍍鉻飾板提升質感，使整體視覺更立體。

▲新XC90在下氣壩、導流氣簾處也以鍍鉻飾條點綴。



新XC90提供20-22吋輪圈，車尾變化不大，透過修改尾燈燈條、加入折角造型，讓尾燈看起來更動感；小改款重點在影音系統，除了將原本9.2吋中控螢幕升級為11.9吋大螢幕外，也與EX90、EX30同樣換上內建Google影音系統，加上新的中船處設計，維持簡潔典約的座艙佈局。

▲座艙升級11.2吋中控螢幕，並內建Google影音系統。



台灣預計將導入B5、T8兩款動力，B5車型採2.0升4缸渦輪引擎+48V輕油電系統，後者則以2.0升渦輪引擎結合PHEV插電式油電動力，將具有純電續航70公里表現，兩車型皆為AWD 4輪驅動。