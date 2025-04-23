首部國產電動3.5噸貨車「中華ET35內裝曝光」！最快8月進入量產

▲首款國產電動3.5噸貨車CMC中華汽車ET35再次現身，並正式公開內裝樣貌。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

CMC中華汽車先前就曾在去年11月首度曝光ET35，這部首部國產電動3.5噸貨車又再次於今（23）日台灣智慧移動展的TARC主題館現身，不僅內裝正式公開曝光，還特別打造了全透明後斗底盤，讓參觀者可以清楚看到所有關鍵零組件，甫上任的中華汽車總經理曾鑫城更表示「最快8月就會進入量產階段」！

▲中華汽車新任總經理曾鑫城預告ET35最快8月會進入量產階段。

儘管先前《ETtoday車雲》就已經搶先拍到ET35的內裝樣貌，不過這次正式公開亮相還是有許多看點，包括有能完整控制Level 2駕駛輔助功能的平底方向盤、簡單明瞭的全彩數位儀表版、與Zinger／J Space同款的線傳排檔桿、電子手煞車附Auto Hold等配備，另外全車控台也規劃多處置物空間，對於在外奔波的職業駕駛來說能提升不少便利性。

▲ET35有可操作Level 2駕駛輔助功能的平底方向盤、全彩數位儀表、線傳式排檔、電子手煞車附Auto Hold等亮點配備。

ET35首度曝光時，中華汽車就表示全車在地化比率超過9成，包括士林電機的馬達、鴻海以LFP方罐電芯製成的電池模組、江申打造的一體式電池大樑平台、DANA中華台亞的一體式電後軸等；在此次展覽中，中華汽車更強調ET35的eDCU域控制器為自主研發，能實現油門、煞車與轉向全電子化控制，大幅提升操控性與能源效率。

▲此次展車還特別斥資打造了全透明後斗底盤，讓車迷能清楚看到所有關鍵零組件。

先前已知ET35的馬達功率為130kW，電池容量為76.5度，這次中華汽車也透露了續航力的實驗室測試數據，NEDC標準下空車可達360公里，配合CCS1快充能在40分鐘完成10-80%充電，J1772慢充則約需7小時，至於載重能力則分別是貨床車1,250公斤與底盤車1,550公斤，減碳的同時也能滿足不同行業需求，但上述數據還是要依最終上市的市售車型為準。

▲ET35空車時的NEDC續航力可望達到360公里，確實比日系競品的表現更加優越。