鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動

▲鴻海在本屆台灣智慧移動展中大秀電動車實力，其中備受矚目的Model B更是吸引無數參展者駐足。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

作為本屆最大參展商，鴻海在今年的台灣智慧移動展帶來Model B、Model C北美版與Model D概念車，其中號稱「百萬有找」的國產跨界電動車Model B最受矚目，對於外界不斷有傳聞指國內外會有哪些品牌客戶，鴻海僅表示正與各品牌就Model B緊密合作當中，應該今年就會有正式啟動的好消息，但基於客戶隱私不便透露是哪些品牌。

▲為保護客戶隱私，鴻海不便透露Model B有哪些海內外合作品牌，但能確定今年就會有更進一步的好消息。

儘管已經多次見到Model B，不過在今（23）日的台灣智慧移動展中有更多時間近距離把玩，《ETtoday車雲》也為車迷再進行一次現場開箱；外觀與先前並無二致，都採用貫穿式頭尾燈與類點陣設計，並有能降低風阻的平面化門把與空氣通道，其中一部展車還搭載與n7 LR同款的輪圈，不過相較n7輪寬減少至215；但要特別注意的是，若參照Model C到n7的過程，Model B應該還是會依各品牌客戶的需求做出調整，不一定會和現在的樣貌完全一致。

▲整體外型設計和先前見到時沒有太多差異，或許之後還會依品牌客戶的需求做出調整；輪圈樣式與n7 LR近似，但胎寬縮減至215。

在車內操作介面上，Model B將橫置15.6吋螢幕上移，改善了n7經常被提及視角太低的問題，整體介面邏輯與n7近似，也有些部分是直接照搬，另外在下方還安排有實體按鍵，操作起來更加直覺就手，四幅式方向盤不僅導入滾輪控鍵，也有獨立的駕駛模式切換鍵，上方還多了駕駛人專注力感測器，數位儀錶板雖然尺寸較小，不過顯示效果不錯，四角採圓滑設計，也更符合其跨界定位，再加上環艙氣氛燈與多種面料材質的點綴，質感相當不錯。

▲中控螢幕上移搭配實體按鍵操作更直覺，儀錶板尺寸雖小不過顯示效果不錯，中央扶手前附有手機無線充電與USB Type-C連接／充電埠。

儘管是跨界休旅，不過Model B的軸距達到2,800mm，所以後座空間表現算是可圈可點，配合固定式全景天窗能有效減輕後座乘客的壓迫感；後行李廂附有電動尾門，平整化底板下方也還有置物空間，再搭配附有置物掛鉤的大容量前行李廂，乘載能力也是相當不錯。無論日常採買或多日旅行都能輕鬆勝任。

▲拜2,800mm長軸距所賜，Model B後座空間表現可圈可點，前後行李廂也能帶來不錯的收納載物能力。

依照先前的資訊，Model B應會採用58kWh的電池組，單馬達後驅版具備230匹馬力與34.7公斤米扭力，NEDC標準續航力可望達500公里以上，整體規格數據都與n7相去不遠，至於Performance性能版則會採雙馬達四驅配置，馬力可望突破300匹；充電介面除了與n7 LR同樣採CCS2外，最讓n7車主有感的莫過於充電埠外蓋改採電控開闔，僅需輕按就會自動開啟或關閉，能有效避免忘記蓋上的尷尬狀況。

▲充電介面為CCS2，且外蓋改採電動式開闔，能避免充完電忘記蓋上的尷尬狀況，橫移的開啟方向也不會太過突出。

除了Model B以外，今天Model C北美版也開放進入實車體驗，整體變化方向與Model B類似，包括上移的中控螢幕、新增實體按鍵，改搭附滾輪與獨立駕駛模式切換鍵的四幅式方向盤、電控開闔充電埠外蓋等，充電介面則依北美市場需求改採NACS（原特斯拉TPC）；值得一提的是，Model C北美版不僅在方向盤上方同樣多了駕駛人專注力感測器，就連方向盤的轉向輔助力都能調整，對於開起來非常輕手的n7來說，是相當令人渴望擁有的亮點功能。

▲Model C北美版的改變方向與Model B雷同，並多了方向盤輔助力道調整與駕駛人專注力監控功能。