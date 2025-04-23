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TOYOTA全新「大空間休旅、轎跑」上海車展直擊！折合新台幣50萬起

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲TOYOTA bZ3X、bZ7雙雙亮相！大秀廣汽豐田電動車肌肉。（圖／記者林鼎智攝）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA bZ電動車大軍佔領上海車展，廣汽、一汽豐田紛紛推出全新電動車作品奪眼球，而在廣汽豐田展場上，就屬TOYOTA bZ3X、bZ7最引起注目，《ETtoday車雲》也在現場直擊這2款熱門新車！

一汽豐田推出的bZ5電動跑旅（連結），而廣汽豐田則有主打空間優勢的bZ3X，新車開價10.98～15.98萬人民幣，折合新台幣50～72萬，具備3種電池容量、2種動力輸出，分別有50.03kWh、58.73kWh、67.92kWh，對應430、520、610公里續航力，具有204匹馬力、224匹馬力等規格。

▲廣汽豐田上半年重頭戲！全新bZ3X正式上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田上半年重頭戲！全新bZ3X正式上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲空間是bZ3X一大優勢，具備寬敞的車室格局。（圖／翻攝自TOYOTA）

實車比廠照更好看，bZ3X雖為傳統休旅造型，但卻一點都不呆板，採用豐田最新的雙C頭燈造型，給人相當時髦的辨識度。

尺碼空間是bZ3X一大亮點，尺碼4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm雖與一般中型休旅差不多，但透過巧妙的空間規劃，車內座椅支援多種機能操作，前排座椅能大角度傾斜打平成躺椅狀態，後排腿部、頭部擁有餘裕可供伸展的超大空間。

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲bZ7斜背線條超吸睛，且內部空間也有不俗表現。

現場主角當然非4月23日首發的bZ7電動轎跑莫屬，雖然原廠尚未公布太多細節，但大陸市場預計今年上市，與Crown房車有不少相似，尺碼空間在Camry之上，尤其現場的美背線條，更是吸引不少消費者關注，是1款顏值超高的TOYOTA新世代轎跑。

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