折合新台幣58萬！TOYOTA全新「跨界中型休旅」全球首發　空間更勝RAV4

▲一汽豐田於上海車展亮相全新bZ5跨界電動休旅！（圖／翻攝自一汽豐田官方直播）

記者徐煜展／綜合報導

4月22日上海車展開幕前夕，大陸一汽豐田亮相全新的bZ5電動跨界休旅，該車其實來自去年的bZ3C，其特別在上海車展對外溝通換上全新bZ5新車命名，級距為中型的電動休旅，空間尺碼優於油車的TOYOTA RAV4！

▲bZ5來自去年的bZ3C，特別在上海車展換上全新的新車命名正式發表。

▲美背線條加上隱藏式車門把手，帶出強烈的運動跑格感。

全新的bZ5電動跨界休旅外型與bZ3C大同小異，唯一最大區別在於後方bZ5廠徽已經標示新車的全新命名。全新bZ5尺碼4,780x1,866x1,510mm、軸距2,880mm，比台灣熟悉的RAV4略大一些，外型相當前衛高科技，車頭來自與Prius、Camry相仿設計，是1款顏值超高的超帥跑旅。

▲bZ5提供2種車型預售，大陸預計5月開始交車。

bZ5採用單馬達後驅，擁有272匹馬力，配置磷酸鐵鋰電池，續航力分別有550、630公里等規格，大陸提供2種車型預售價，分別為13萬、16萬人民幣，折合新台幣58萬與71萬。

▲新車座艙設計相當獨特，具有高階的智慧駕駛輔助。

中控台上配備大尺寸的中控螢幕，駕駛前方設置小型的數位儀錶，還擁有三輻式方向盤，新車的換檔桿造型很有特色，配備具有256色氣氛燈。

整車配有33組感知雷達傳感器，提供超過30項智慧駕駛、安全輔助等功能，能實現自動停車、ACC、車道維持、自動跟車等更先進的L2等級以上的自動駕駛。

值得一提的是，目前大陸TOYOTA除了有已上市的bZ4X、bZ3電動房車，廣汽豐田另有bZ3X休旅、一汽豐田的bZ5，接下來上海車展還將首度發表全新的bZ7電動房車，定位將在bZ3之上，不排除會與新一代LEXUS ES有關聯。