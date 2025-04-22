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入手大降44萬！台灣「BMW X3休旅」將推性能特仕車　5月上市

▲台灣汎德正籌備X3 M50 Pure Edition特仕車，售價更親民！（圖／翻攝自BMW）

▲台灣汎德正籌備X3 M50 Pure Edition特仕車，售價更親民！（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣自去年導入新一代BMW X3休旅，今年5月將有特仕性能車規劃，經銷端已搶先曝光全新的X3 M50 Pure Edition特仕車，相比同款動力的常態販售車型，全新特仕車售價更親民門檻大降44萬，預售價339萬！

▲X3 M50 Pure Edition

▲台灣汎德正籌備X3 M50 Pure Edition特仕車，售價更親民！（圖／翻攝自BMW）

▲X3 M50 Pure Edition門檻下修44萬。

台灣原廠即將在5月推出新X3 M50 Pure Edition特仕車，經銷端流出339萬預售價，採用3.0升直列6缸渦輪，搭配48V輕油電系統，結合Steptronic 8速手自排變速箱，輸出具有381匹馬力、55.1公斤米扭力，4.6秒完成破百加速衝刺。

X3 M50 Pure Edition預售價339萬，動力配置與常態販售的M50 xDrive相同，X3 M50 xDrive售價383萬，而特仕車透過配備精簡方式，讓入手門檻大降44萬，還能享有X3 M50 xDrive底盤與核心動力。

▲台灣汎德正籌備X3 M50 Pure Edition特仕車，售價更親民！（圖／翻攝自BMW）

▲配備主要少了電子懸吊、玻璃天窗、彈射起步加速。

X3 M50 Pure Edition提供4種車色可選，配備取消電子懸吊、玻璃天窗、彈射起步加速等，外觀也會與標準款M50 xDrive稍有不同，車頭採銀色水箱護罩外框、M剎車卡鉗為藍色，與標準款的黑色水箱護罩外框、紅色剎車卡鉗作區別。

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