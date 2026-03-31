新台幣41萬！「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」比RAV4和Corolla還便宜

▲廣汽豐田、一汽豐田再出招，針對旗下2款電動車售價再拋優惠。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸電動車砍價砍到見骨，紛紛祭出比油車更誘人的購車門檻，一汽豐田、廣汽豐田紛紛針對bZ3轎跑、bZ3X休旅電動車產品祭出優惠，最低9.38萬人民幣就能入手，折合新台幣41萬，而台灣Vios售價卻要60萬起跳！

▲一汽豐田bZ3已經下修到10萬人民幣能入手。

作為一汽豐田代表的電動轎跑bZ3，當時發表一度造成轟動，甚至還被譽為Corolla的電動版，而面臨大陸快速崛起的新能源級距對手，bZ3近來再度於售價大作文章，今年1月推出新年式10.98萬人民幣，搭配優惠補貼再度下修到9.38萬人民幣，折合新台幣僅41萬，該售價比油車的12.68萬人民幣Corolla更便宜。

bZ3來自一汽豐田與比亞迪合作開發，主打安全與耐用性，續航里程依版本不同約落在500～600公里區間，對於日常通勤與長途使用都具備一定實力，車格定位介於Corolla與Camry之間，主打年輕族群與首購電動車市場。

▲TOYOTA bZ3X同樣將售價壓到人民幣10萬內。

廣汽豐田也不落人後，擁有舒適大空間美名的bZ3X電動休旅，相較日前的10.98萬人民幣，如今最低優惠來到9.98萬人民幣入手，約新台幣44萬入手，該售價比6代RAV4雙生車威蘭達13.78萬人民幣還優惠不少。

bZ3X則是更貼近家庭需求的電動休旅，擁有更高的車室空間與實用機能，鎖定的是當前大陸最熱門的中型純電SUV級距，隨著售價壓低至10萬人民幣內，也對傳統燃油SUV形成不小壓力。

值得注意的是，這波價格調整並非單純清庫存，而是反映出大陸電動車市場競爭已進入白熱化階段，包括比亞迪、吉利、長安等自主品牌持續以高規格、低售價搶市，讓合資品牌不得不跟進價格戰策略，甚至出現「電車比油車還便宜」的市場現象，對消費者來說無疑是入手門檻大幅降低。