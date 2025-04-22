Nissan「大改款旗艦8人座休旅」菲律賓發表！超大空間配備用料不手軟

▲新一代Nissan Patrol進軍菲律賓市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

去年北美首發的Nissan新一代Patrol（美規稱Armada），近來於菲律賓市場上市，其用料堪比媲美豪華品牌Infiniti質感水準，加上8人座的寬敞空間配置，新一代成為家族旗艦新典範！

▲全新改款Nissan Patrol霸氣十足，還擁有四驅越野能力。

新一代Nissan Patrol菲律賓當地售價折合新台幣308萬起，搭載3.5升V6雙渦輪引擎，捨棄過去的V8動力，搭配9速自排變速箱與四驅系統，可繳出431匹馬力、71.3公斤米扭力，支援6種切換的行車模式，以及ProPILOT Assist 2.1、Nissan Safety Shield 360高規格的安全防護。

▲內裝配有3螢幕座艙，看齊Infiniti QX80。

內裝用料與Infiniti QX80不相上下，提供14.3吋數位儀錶、14.3吋中控螢幕等誠意滿滿的數位座艙，且中控下方還配有9吋螢幕搭配。空間表現也是強項之一，採2＋3＋3的8人座配置，標準狀態下擁有578L行李廂空間，座椅全數傾倒後可達到2,750L。

▲外觀呈現充滿力量感的視覺美學。

外觀充滿力量感的肌肉美學，鈑件立體感十足，搭配全新設計水箱護罩，分層設計的LED頭燈，帶出炯炯有神的辨識度，搭配車尾大面積的一體式貫穿尾燈，加上20吋鋁圈等，為Nissan Patrol詮釋出旗艦的不凡氣勢。