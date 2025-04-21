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台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

▲台灣福斯一口氣公開今年3款新車！（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯一口氣公開今年3款新車！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

今年火力全開的台灣福斯，在日前的年度經銷商大會中，現場驚喜展示3款重點新車，由4月底將發表的小改款Golf當先發，5、6月還有Passat旅行車、新一代Tiguan休旅分別作壓軸！

▲台灣福斯一口氣公開今年3款新車！（圖／翻攝自福斯）

▲8.5代小改款Golf本周發表，預售價133.8萬起。

預計本周4月24日發表的小改款福斯Golf，首波提供Golf 280e TSI Style、Golf Variant 280 eTSI R-Line雙車型，掀背車、旅行車都有，預售價分別為133.8萬、150.8萬。

▲台灣福斯一口氣公開今年3款新車！（圖／翻攝自福斯）

▲新一代Passat擁有旅行車家族中最寬敞的車室空間。

5月安排全新一代Passat旅行車上陣，比Golf Variant來說，Passat擁有旅行車家族最寬敞的乘坐空間，外型比起台灣過去舊世代車型更為年輕、亮眼，尺碼4,917x1,825x1,506mm、軸距達2,840mm，成為福斯旗下史上空間機能強勢的產品代表作。行李廂容積相較過去增加40L來到690L，後排座椅傾倒後達到1,920L。

▲台灣福斯一口氣公開今年3款新車！（圖／翻攝自福斯）

▲新一代Tiguan休旅6月上陣。

6月就是主力大將新一代Tiguan休旅也在活動中現身，新Tiguan搭載MQB evo平台，軸距同為2,681mm，車室空間優化，後座腿部空間增加10mm，後行李箱也增加33L來到648L。

內裝為此次改款重點，與Passat、ID.7看齊，採用10.25吋數位儀表，海外最大提供到15吋中控螢幕。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagenTayronGolfPassat

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