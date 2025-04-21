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304.6萬！台灣「改款新Volvo XC90」車型預售價曝光　5月上市

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲台灣Volvo XC90經銷端曝光車型與預售價！（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Volvo日前就預告今年會有改款新XC60、XC90規劃，而XC90已經更快一步，經銷端已經曝光車型與預售價，最新消息流出，XC90擁有2款車型規劃，預售價304.6萬起準備接單！

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲台灣提供汽油渦輪與高規的PHEV動力。

2度小改款Volvo XC90，台灣提供Plus B5 AWD、Ultra T8 AWD兩款車型，預售價分別為304.6萬與386.6萬，這2款車型動力台灣並不陌生，Plus B5採2.0升4缸渦輪搭配48V輕油電，而T8則為2.0升引擎結合PHEV插電式油電，國外資料參考，具備70公里純電續航力，滿油、滿電可跑上約800公里的行駛里程。

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC90時隔數10年，推出誠意的改款新作。（圖／翻攝自Volvo）

▲2度小改款新XC90車頭變化較大，內裝也經過有感升級更新。

2度改款新XC90保留特色的雷神之鎚頭燈與戰斧式尾燈，揉合電動車前衛設計，把過去經典與未來作完美結合，外觀並提供20～22吋鋁圈搭配，新XC90不僅呈現該有的霸氣風範，並帶出不少的摩登時尚風格。

新XC90懸吊經過重新調校，並針對隔音等細節加強，帶來更滿意的豪華行路質感，在內艙設計上，換上更大的11.2吋螢幕取代原本的9吋，並導入與EX90相同的Google主機系統，提供5、6、7人座等配置，在安全表現上，仍是符合品牌訴求的高規格，具有完整的L2等級輔助駕駛等科技。

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