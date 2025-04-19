Mazda「全新休旅實車現身」外觀、內裝曝！續航上看1,300公里

▲Mazda全新休旅EZ-60外觀、內裝都公開！暖身預告上海車展發表。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

全新Mazda EZ-60成為今年品牌上半季重點新車，大陸長安馬自達終於公開EZ-60完整的外觀、內裝實車照，該車不僅時髦、科技感十足，還預計擁有上看1,300公里的長續航力！

▲1.5升增程動力將擁有1,300公里續航。

Mazda EZ-60並不是大陸市場專屬，未來也將在歐洲以Mazda CX-6e進軍市場，其尺碼4,850x1,935x1,620mm、軸距2,902mm，而車重來到2,590公斤之譜，甚至比起許多皮卡休旅還要重，但Mazda EZ-60透過優勢的電池技術，預期擁有破千公里的長續航力。

EZ-60與日前發表的房車EZ-6相同，除了有純電EV動力外，還另有1.5升引擎的增程選項，以1.5升自然進氣作為發電機使用，為31.7kWh 電池供電，加上電動馬達，雖尚未公布實際續航力，但相同配置的EZ-6已經擁有1,300公里續續航力。

▲新車採用數位電子後視鏡與隱藏車門把手來優化續航力表現。

外觀相當科幻、時尚，隱藏式車門手把、數位電子後視鏡等，整車優雅訴求空氣力學，車尾方正平整的設計也相當耐看，肥大的尾門搭配防刮飾板、一體式貫穿尾燈，其視覺感受一點都不呆板。

▲整車滿滿的液晶電子設備，除了有超大液晶螢幕，左右兩側另有數位電子後視鏡螢幕。

內裝也相當精采，不僅具備寬敞舒適的空間，標準狀態下擁有350L行李廂容積，擴充可達到2,036L，並配有全景大天窗，以及中控螢幕來到超大26.45吋液晶螢幕，用料一點都不手軟。