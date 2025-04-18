福斯「全尺寸電動休旅車」預告照曝光！ID. EVO概念上海車展首演

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 日前預告將在 2025 上海車展帶來展現品牌全新世代的純電概念車消息後，近日再度透露將在品牌記者會上發表首款互聯純電全尺寸概念休旅車，並公開該車的剪影與設計草圖，以及正式名稱 ID. EVO。

▲Volkswagen 公布 ID. EVO 概念休旅車將在上海車展登場。

據了解，ID. EVO 概念車將負責由大眾安徽打造，車名當中的 EVO 代表 Evolution (進化)，象徵 Volkswagen 品牌正在持續進行轉型化的階段。

身為專為中國大陸市場研發的概念車，ID. EVO 承襲了 ID. 電動車家族的大膽、前衛設計風格。在這次官方公布的設計草圖可以看到，車頭造型相當銳利，LED 頭燈組相當狹長，豐富的線條勾勒出強烈的侵略氣息。

車身側面線條流線富有運動感，原廠設計師採用三段式的腰線設計，上腰線從頭燈組側邊一直延伸至尾燈處，下腰線的造型凸顯肌肉感，尾段則是加強層次感讓整體看起來更立體。車頂線條則採用微微下傾的設計，搭配隱藏式的 A/B 柱造型，營造出類 Coupe 的運動感受。

Volkswagen Group 將在上海車展上帶來 7 款全球首發的車型，其中 5 款車型將在 4/22 舉行的 Volkswagen Group 媒體之夜發布。上海車展期間也將發表專為中國大陸市場打造的高級駕駛輔助系統，由 Volkswagen Group 在中國大陸的智慧駕駛研發合資企業酷睿程開發。預計至 2027 年，Volkswagen Group 將推出超過 20 款電動化車型。到 2030 年，Volkswagen Group 將當地將會有 30 款純電動車款，展現深耕當地市場的決心。