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Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完

▲Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus能在台灣年年繳出佳績，除了仰賴車款本身的口碑與魅力外，品牌帶給車主的幸福價值也是關鍵。（圖／翻攝自Lexus）

記者張慶輝／綜合報導

豪華進口車品牌Lexus在台灣銷售表現一直都很亮眼，今年第1季就賣出8,613輛新車，遠超主要對手1,600多台，除了有多元化的車款選擇，優異的可靠度造就好口碑外，Lexus也不斷為車主帶來各式各樣專屬活動，不僅吃喝玩樂樣樣有，也不乏陶冶心靈的海內外專屬行程，在車款本身以外為車主提供更多「幸福價值」。

▲Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus與晶華酒店聯手，在3月時邀請日本米其林三星餐廳茶禪華來台客座，主廚川田智也帶領21人團隊與各式餐具器皿，提供賓客完整體驗。（圖／翻攝自Lexus）

在3月時，日本米其林三星餐廳茶禪華團隊來台客座，作為日本首家、也是大中華區唯一獲得三星平價的中餐廳，主廚川田智也首次海外客座就選擇來台與Lexus與晶華飯店聯手，為Lexus車主帶來專屬極致饗宴，不僅內外場團隊共21人親自來台，就連器皿和餐具都空運來台，就為了提供賓客最完整的用餐體驗。

▲Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完。（圖／翻攝自Lexus）

▲茶禪華的經典招牌菜「茶禪雲白」一揭蓋就香氣四溢，充份展現日本首家、大中華區唯一三星中餐廳的魅力所在。（圖／翻攝自Lexus）

在料理內容上，共精選了茶禪華12道經典菜色與3道甜點，開場的「真味只是淡」，以婆羅洲頂級燕窩搭配春季鮮嫩洋蔥包裹於竹笙内，再輔以台灣海瓜子醬汁點綴，在爽口的同時又帶有豐富海味；而經典招牌菜色「茶禪雲白」一揭蓋更是香氣四溢，集結台日山珍海味的「極味壺湯」則呈現醇厚深邃韻味，其他像是「皇粲映鮑」、「鮒鮓棘韻」等也都讓賓客驚呼連連，在尾聲的甜品之後，賓客還能獲得主廚精選伴手禮的「阿波晚茶」，即使日常也能回味這個美好夜晚。

▲Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完。（圖／翻攝自Lexus）

▲「鮒鮓棘韻」選用台灣刺河豚為主角，直接以手取用更是高檔米其林餐廳中難得的就餐體驗。（圖／翻攝自Lexus）

除了這場開放報名即秒殺的三星盛宴外，近期Lexus還推出「星級餐廳-車主保留席」活動，多家預約困難的頂級餐廳，車主都能透過Lexus Plus App輕鬆預約；在旅遊活動方面，Lexus更提供諸如國內的阿里山豪華檜木列車、國外的日本九州七星列車、走訪義大利知名酒莊與威尼斯影展紅毯等專屬行程，喜愛熱血操駕的車迷，還能親臨日本富士國際賽道駕駛Lexus頂級性能車款，這些夢幻行程，都只有Lexus車主才能享有。

▲Lexus車主太幸福！日本米其林3星餐廳原裝來台　專屬活動多到跑不完。（圖／翻攝自Lexus）

▲除了各項海內外專屬行程體驗外，喜愛熱血操駕的車主還能踏上日本富士賽道，親身駕駛Lexus高性能車款。（圖／翻攝自Lexus）

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關鍵字：Lexus茶禪華米其林三星餐廳車主專屬富士賽道汽車新車銷量

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