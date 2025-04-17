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114.8萬起！台灣福斯「新年式T-Roc」上市　4車型、入手門檻不變

▲福斯25年式T-Roc上市。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯汽車今（17）日發表25年式T-Roc，共4車型、售價自114.8萬起。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／專題報導

台灣福斯今（17）日宣布25年式T-Roc到港上市，共有280 TSI Life、280 TSI Style Design、330 TSI R-Line Performance與T-Roc R 4款車型，售價自114.8萬起，即日起至4月30日，入主The T-Roc 25年式全車系享低利率分期付款專案，首年月付僅5,168元。

▲福斯25年式T-Roc上市。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯25年式T-Roc全車系售價。

新年式T-Roc車頭具有橫柵式水箱護罩、橫貫廠徽的LED燈條，並提供IQ.Light矩陣式頭燈，另外330 TSI R-Line Performance車型更具有R專屬黑化套件，包括黑化後視鏡罩、湛黑車頂架、黑化窗框、碳纖維風格C柱及黑化內裝。

▲福斯25年式T-Roc上市。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲新年式T-Roc車頭具有橫柵式水箱護罩、橫貫廠徽的LED燈條，並提供IQ.Light矩陣式頭燈。

座艙方面，新T-Roc皆採10.25吋數位儀表、9.2吋中控螢幕及MIB3影音系統，另外也採觸控式雙區恆溫空調面板，具有自動空氣再循環功能，其他還包括App-Connect手機鏡射功能、手機無線充電板等。

▲福斯25年式T-Roc上市。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲新T-Roc皆採10.25吋數位儀表、9.2吋中控螢幕及MIB3影音系統。

動力上，280TSI車型搭載1.5升4缸汽油渦輪引擎、7速DSG雙離合自手排，具有最大馬力150匹／25.5公斤米扭力；330 TSI車型則搭載2.0升4缸渦輪引擎，具有190匹馬力／32.6公斤米扭力，並具有動態齒比轉向輔助、4Motion四輪驅動系統。全車系也標配IQ.Drive駕駛輔助系統，包括智慧車震穿梭、全速域ACC車距巡航、主動式車道修正輔助功能。

至於最熱血的T-Roc R則具有R專屬運動化保桿、R藍色煞車卡鉗、運動化4出尾管、R專屬車側銘牌，車內也有換檔撥片、R藍色縫線、R Nappa Carbon碳纖維紋運動化真皮座椅、DCC主動式底盤控制系統，最大馬力為300匹／40.8公斤米扭力，靜止加速破百為4.9秒。

▲福斯25年式T-Roc上市。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲T-Roc R具有R專屬運動化保桿、R藍色煞車卡鉗、運動化4出尾管、R專屬車側銘牌，車內也有換檔撥片、R藍色縫線、R Nappa Carbon碳纖維紋運動化真皮座椅、DCC主動式底盤控制系統，最大馬力為300匹／40.8公斤米扭力。

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