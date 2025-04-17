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現代「大改款全尺寸休旅」亮相！增2.5油電、南韓製受關稅戰影響

▲影片來源：Hyundai

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）於紐約車展發表新一代「全尺寸大型休旅」Palisade，除了提供3.5升V6動力外，也新增2.5升渦輪油電動力，並且在外觀、內裝科技大幅升級，原廠也新增Palisade XRT Pro越野車型。不過，新Palisade將由南韓生產，在川普政府對等關稅下，目前對Palisade的定價及供應都充滿不確定性。

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai大改款Palisade亮相！提供3.5升V6、2.5升4缸渦輪油電動力，不過因南韓製，在關稅戰下售價、供應恐受影響。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

新Palisade車頭相當霸氣，在水平格柵、分離式頭燈及LED日行燈佈局下，讓視覺更寬大。下氣壩採主動式格柵設計、搭配水平引擎蓋及更直立的A柱、最大21吋輪圈，整體更粗獷、更有肌肉感。另外，即便是全尺寸7人座休旅，新Palisade的風阻係數為0.31Cd，也是同級產品中最低。

新Palisade採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，標配8人座，但可選配第2排獨立座椅、第3排則具有電動收折、加熱功能，可支援無線Apple Carplay／Android Auto，具有15W手機無線充電板，所有座位皆有置杯架及100W的Type C插孔，另外也可選配BOSE音響系統。

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Palisade標配8人座，可選擇第2排獨立座椅，車內採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕。

Palisade也在前座與第2排提供Relaxation座椅，可提供額外的椅背傾斜及大腿支撐。另外也有數位鑰匙2.0 Premium4功能、內建Wi-Fi及Alexa語音助理、OTA遠端韌體更新等，整體科技性更好。

動力上，共有3.5升V6與新增的2.5升4缸渦輪油電引擎，V6動力搭配8速自排變速箱，具有287匹馬力／36公斤米扭力；而2.5升渦輪油電則搭配6速自排，具有329匹／46.9公斤米扭力，提供前驅及HTRAC 4驅選擇。

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai大改款Palisadeㄡ（圖／翻攝自Hyundai）

▲新增的2.5升4缸渦輪油電引擎6速自排，具有329匹／46.9公斤米扭力，提供前驅及HTRAC 4驅選擇。

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