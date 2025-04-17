速霸陸「大改款Outback」登場！雙動力+大螢幕、Eyesight系統更強

▲速霸陸發表全新第7代大改款Outback，不只外型大膽、車內空間及科技性也升級。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸發表全新第7代Outback！新Outback換上大膽造型、並升級內裝科技及輔助系統，同時車內空間也更大，為這款上市30年的重要車型帶來更新，售價也尚未公布，預計今年底就會上市。

美規Outback共有Premium、Limited、Touring、Limited XT、Touring XT 和 Wilderness等6車型，外觀換上更大膽的設計，車頭更有肌肉感、水箱護罩也更放大霸氣，分離式頭燈也散佈在保桿兩側，保桿也較改款前直立，並且具有更傾斜的後檔風玻璃，帶來更多行李箱空間，車尾中央也新增Outback銘牌，依車型提供17-19吋輪圈，同時原廠也聲稱標配的車頂架首次達成側向負重100公斤，可懸掛吊床、曬衣繩，提供戶外玩家使用。

▲新Outback提供17-19吋輪圈，車身多處具有空力設計，車頂也增高51mm，具有更寬敞的頭部空間及後廂表現。



座艙則全面標配12.3吋全數位儀表、12.1吋中控螢幕，支援無線Apple Carplay／Android Auto，整體佈局更簡潔，同時也兼顧環保材質。新Outback也具有更大的乘坐空間、後行李廂空間，在車頂高度增加51mm下，後行李廂來到980公升，高度也增加，並且後廂寬度來到1,100mm，同級最寬。

新Outback也優化舒適性，新款雙前座座椅採直接鎖定在底盤設計，可減少長途駕駛時的頭部晃動感，另外車頂處也採隔音材質，加上車側、車頂導軌具有空力元件，在風切聲上降低10%。

▲座艙全面標配12.3吋全數位儀表、12.1吋中控螢幕，支援手機無線Apple Carplay／Android Auto。



全新Outback也搭載最新EyeSight駕駛輔助系統，具有3具前方鏡頭、並增添傳感器，在精準度上更提升。除了完整豐富的輔助功能外，還增加彎道前速度控制、高速公路主動車道變換輔助、高速公路免手持輔助（限制最高時速138km／h）及緊急停車輔助功能，後者在開啟進階ACC定速巡航後會自動啟動，若偵測到駕駛沒有反應，系統可自行變換車道，將車輛停在路肩、並開啟雙黃燈自動報警並解鎖車門等待救援。

動力上，Outback共有2.5升水平對臥引擎、2.4升水平對臥渦輪引擎等，2.5升動力具有最大馬力180匹／24.6公斤米扭力；2.4升渦輪動力則僅限Outback Wilderness車型，最大馬力達260匹／38.3公斤米扭力，皆搭配CVT變速箱與4輪驅動系統。新Outback也換上WRX的雙小齒輪電子輔助轉向齒比，提供更直接自然的轉向手感，詳細售價還有待公布。

▲新Outback提供2.5升水平對臥4缸自然進氣引擎、2.4升水平對臥4缸渦輪，最大馬力分別為180匹、260匹。