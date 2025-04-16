Yamaha「自排跨界重機」開賣！有ACC巡航控制、盲點折新台幣45萬

▲日本Yamaha推出2025年式Tracer9 GT+ Y-AMT，除了提供Y-AMT自排變速箱外，也具有ACC主動式定速巡航、BSD盲點偵測功能。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Yamaha（山葉）推出2025年「Tracer9 GT+ Y-AMT ABS」自排版跨界運動旅行車，在Tracer9 GT基礎上賦予更多科技，包括全新自排Y-AMT變速箱、ACC主動定速巡航等，讓騎士駕馭時減少更多疲勞感。

新Tracer9 GT+ Y-AMT共有黑色、深藍色兩種塗裝，其中黑色搭配銀色漆面、藍色輪圈相當吸睛；深藍色則採銀色輪圈增添質感；同時除了車頭前方的毫米波雷達外，車尾後方也增添新雷達，可偵測後方來車、並具有BSD盲點偵測功能，可在後視鏡中警示。

▲新Tracer9 GT+ Y-AMT增添前方雷達，具有FCW前方碰撞警示功能，同時車尾雷達可偵測後方來車、具有BSD盲點偵測功能。



而Y-AMT技術也解放離合器，騎士可在AT模式下無需換檔，同時也能在開啟ACC主動定速巡航功能，另外也能切換MT模式滿足騎乘樂趣。新Tracer9 GT+ Y-AMT也在新增前方雷達下，具有FCW前方碰撞警示，除了在儀表出現碰撞警示外，系統也會對後煞預先施加壓力，減少碰撞發生。

另外，新Tracer9 GT+ Y-AMT也首度搭載VHC車輛維持控制系統，當車輛停在斜坡、或是要在上坡起步時，可持續維持煞車並穩定車輛靜止。該系統提供Advanced、Manual兩種模式選擇，前者可由系統自行進行偵測、後者則由騎士操作，可透過快速拉兩次前煞車拉桿、或是入檔開油來解除煞車。

▲Tracer9 GT+ Y-AMT的矩陣式LED頭燈由多個近光／遠光LED組成，中間的攝影鏡頭可偵測交通狀況，自動控制LED亮暗與調整照名範圍。



作為旗艦跨界旅行車款，新Tracer9 GT+ Y-AMT也具有豐富配備，包括IMU 6軸感知器、Smart Key免鑰匙系統、TPMS胎壓偵測、TCS循跡防滑、LIF前輪防浮舉系統、SCS滑動控制系統等，全彩儀表也內建Garmin導航、並可透過Y-Connect與手機相連。

動力部分則採CP3 888c.c.水冷直列3缸引擎，具有最大馬力120匹／10,000rpm、最大扭力9.5公斤米／7,000rpm，售價為1,980,000日圓，折合新台幣約45萬。

▲動力採CP3 3缸引擎，具有最大馬力120匹／9.5公斤米扭力峰值。