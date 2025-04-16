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「昔開160萬公里獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

▲TOYOTA Tundra 160萬公里獲新車 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲曾將TOYOTA Tundra開了160萬公里、讓原廠贈送新車的Victor Sheppard，近日傳出第2次達成160萬公里紀錄，不過使用的車輛卻不是獲贈的新車 。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

如果你有印象的話，先前有一名美國2007年TOYOTA Tundra車主，在都回原廠保養、開了160萬公里後獲贈一輛全新2016 Tundra的事蹟（報導請點此）。現在這名車主同樣在時隔9年後、再次達成160萬公里紀錄，不過達成紀錄的卻不是獲贈新車！

2016年時，家住路易斯安那州的Victor Sheppard，因常常開車往返北達科他州、懷俄明州、維吉尼亞州，也讓他的2007年Tundra達到160萬公里紀錄，讓美國TOYOTA贈送一全新的2016年Tundra新車。

不過，Sheppard第2次達成160萬公里的車，卻不是獲贈的2016年Tundra。而是他在獲贈之前另外再添購的2014年Tundra，原本獲贈新車則作為個人用途。一連三台都是TOYOTA Tundra，可說是全球最愛Tundra的車主。

▲Sheppard第2次160萬公里紀錄。（圖／翻攝自Pickup Truck Talk）

▲Sheppard第2次160萬公里紀錄。（圖／翻攝自Pickup Truck Talk）

▲Sheppard第2次160萬公里紀錄是用他先前另外購買的2014年Tundra，一連三台都是Tundra，可以説是對Tundra最有愛的車主。（圖／翻攝自Pickup Truck Talk）

值得一提的是，Sheppard第一次達成160萬公里的07年Tundra，在使用期間都皆回原廠保養、並且都沒有出過任何問題，引擎、變速箱都是「原裝」；不過，第2次達成160萬公里的14年Tundra雖然保留了原本的5.7升V8引擎，不過在大約138萬公里時則更換新的變速箱。至於美國TOYOTA是否會再送一輛新車？目前還不確定，但Sheppard的兩次160萬公里記錄就可說是Tundra妥善率的最佳代言人。

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