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TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸！搭1.0升油電與Suzuki合作開發

▲TOYOTA Starlet。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Starlet即將重出江湖！找來合作夥伴Suzuki共同開發下一代。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在日本主打比Yaris更親民的Passo小車，因日前深陷大發Daihatsu造假醜聞，被迫在2023年下架停產，結束銷售近19年的歷史，為了補上Passo關鍵位置，讓原廠有意復活停產25年的TOYOTA Starlet，並有望推出GR Starlet，與Suzuki共同開發！

▲下一代TOYOTA Starlet將直接推出性能化GR版本。（圖／翻攝自Response.JP）

▲下一代TOYOTA Starlet將直接推出性能化GR版本。（預想圖／翻攝自Response.JP）

擅於開發小車的Suzuki，加上TOYOTA權威油電，即將在下一代TOYOTA Starlet成為雙方合作喜事，TOYOTA Starlet過去在日本就擁有高人氣表現，而原廠將直接打造高規格的GR Starlet，售價預估落在250萬日圓左右，折合新台幣55萬。

全新復活的TOYOTA Starlet車長預估3,670mm、軸距2,500mm，尺碼介於Aygo X 與 Yaris，其性能化的GR Starlet採用1.3升渦輪引擎，擁有150匹馬力，至於應會有一般款車型，採用1.0升油電。

全新TOYOTA Starlet有望在今年問世，藉由TOYOTA、Suzuki合作關係，屆時也有望承襲Starlet經典的命名，於印度、非洲等市場推出跨界版的Starlet Cross休旅。

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