改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

▲TOYOTA Corolla Cross日規流出車型配備！預計5月發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一向喜歡把好料留給自已的日本TOYOTA，即將5月改款的TOYOTA Corolla Cross日本將有獨門配備，將首度導入方向燈道路投影系統，成為TOYOTA首搭車款，未來也將應用在下一代大改款RAV4上。

▲改款Corolla Cross導入方向燈道路投影，成為TOYOTA首搭車款。（圖／翻攝自市光工業）

比台灣、東南亞晚發表的日規改款TOYOTA Corolla Cross，日本原廠這次可是準備不少驚喜，日本除了將首次導入GR Sport運動化車型外，還擁有方向燈道路投影系統，該系統以日本市光工業開發的系統為例，當車輛使用方向燈時，箭頭指示燈將投射在路面上，來提醒夜間行人或騎士，而這項讓人羨慕的好配備，未來不意外也將導入在6代RAV4上。

▲日本藉由改款Corolla Cross增加GR Sport車型。

除了有方向燈道路投影，日本也終於有Corolla Cross GR Sport，當地更有進一步配備流出，日規改款Corolla Cross GR Sport配有前後LED頭尾燈、TSS安全防護、電子手剎車、環景攝影等，外觀採19吋輪圈、紅色剎車卡鉗、全景天窗等。

動力配置將全面改搭油電為主，採用1.8、2.0升油電，由於取消汽油車型，考量油電車過於安靜，因此改款Corolla Cross才將導入方向燈道路投影來提醒用路人。