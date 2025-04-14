大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬！油耗70.4km／L　台灣再等等

▲上汽大通G50推出全新油電PHEV，省油售價又親民！（圖／翻攝自上汽大通）

記者徐煜展／綜合報導

台灣還在卡關的大通G50 MPV，近日4月於大陸推出全新的插電式油電動力，全新油電的G50 PHEV不僅擁有不俗的寬敞舒適空間，更具備高達70.4km/L油耗，當地售價折合新台幣僅要61萬！

▲油電G50 PHEV售價折合新台幣61萬。

台灣從去年開始籌備的大通G50 MPV，目前仍因零件自製率上市行程未明，相較台灣送測的1.5升汽油渦輪，大陸近日推出更節能的1.5升PHEV油電。

全新G50 PHEV共有領航版、旗艦版2款等級，售價13.98、14.98萬人民幣，折合新台幣61與66萬。外型上更是與油車截然不同，採用前衛、未來設計為靈感，讓G50 PHEV擁有更亮眼的顏值。

▲G50 PHEV帶來寬敞的車室空間與不俗配備，可惜未採用電動滑門。

尺碼具有4,825x1,825x1,778mm、軸距2,800mm，車內提供3排7人座配置，行李廂容積達406～1162L，駕駛座前方採用12.3吋螢幕，搭配12.3吋數位儀錶，具有符合L2的ADAS輔助駕駛科技，以及還能提供V2L車外供電，出遊露營也難不倒G50 MPV。

▲總續航能跑出1,405公里。

動力為G50 PHEV精髓，以1.5升自然進氣，結合電動馬達與18.65kWh磷酸鐵鋰電池，引擎具備98匹馬力、13.3公斤米扭力，馬達能提供218匹馬力、28.6公斤米扭力，平均油耗70.4km/L、85公里純電續航力，滿油、滿電能跑出1,405公里續航。