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賓利跑車＆房車「導入高性能油電動力」！680匹馬力跑85KM不吃油

圖文／ 7Car 小七車觀點

英國豪華品牌 Bentley 日前宣佈針對全新世代 Continental GT、Continental GT Convertible 與 Flying Spur 車系導入「High Performance Hybrid」高性能油電動力系統，整體輸出僅次於 Speed 車型。本套混合動力由 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎與電動馬達組成，綜效輸出可達 680 PS 馬力與 930 Nm 扭力，具備 3.5 秒完成 0 至 60 mph (0-100 km/h為 3.7 秒) 的加速表現，續航部分則可提供最長達 85 公里的純電行駛距離。全車系現已全面電氣化，並延續品牌強調的日常實用性與奢華性能。

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

外觀方面，新一代 Continental GT 與 GT Convertible 延續經典設計元素，包括亮黑處理的水箱護罩、霧銀下氣壩與獨特的「Harmony」水晶風格頭燈，並搭配紅色尾燈與雙邊鍍鉻排氣尾飾管。內裝由英國 Crewe 工廠手工打造，座椅採直條絎縫設計，配備亮銀或暗色鍍鉻飾件，細節處如門把、開關與踏板處皆體現細膩工藝。

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

除標準車型外，Azure 車型亦同步推出，特別強調舒適與身心健康導向的豪華體驗。外觀標配 22 吋機切鋁圈與亮銀飾條，車內則配備具備按摩、通風與加熱功能的「Wellness 座椅」，並導入 3D 菱格紋皮革絎縫、開孔胡桃木飾板、氣氛燈與標配的駕駛輔助套件。Convertible 版本另配備頸部暖風系統，增添敞篷駕駛的舒適性。

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

Flying Spur 亦同步升級至新高性能油電動力系統，提供四門五人座更實用的選擇。其性能表現不遜雙門跑車，0 至 60 mph 加速僅需 3.8 秒，並搭載主動式底盤技術以兼顧操控與舒適。Flying Spur Azure 版本同樣強化舒適與寧靜氛圍，標配「Wellness 座椅」、開孔木飾與多項駕駛輔助科技，展現豪華房車的新典範。

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

全車系邁入電氣化　Bentley 發表新款 Continental 與 Flying Spur 油電車型

隨著全新 High Performance Hybrid 動力系統全面導入，Bentley 不僅延續其對性能與工藝的堅持，也進一步朝向品牌電氣化轉型的目標邁進。從 GT 雙門跑車到四門 Flying Spur 房車，每一款新車型皆展現出兼具日常實用性與豪華駕馭體驗的定位，體現 Bentley 對現代高端車主需求的深刻理解與回應。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利ContinentalGTConvertibleFlyingSpurHighPerformanceHybrid跑車敞篷房車汽車新車高性能油電動力

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張家輝發摟彭于晏新聞　以為脫單突恭喜他(?)

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