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韓系車廠KGM「推全新電動休旅車」!Torres EVA ALPHA續航配備升級

圖文／7Car 小七車觀點

KG Mobility (KGM) 日前正式推出旗下電動休旅車「Torres EVX」的改良版本，命名為「Torres EVX ALPHA」。這款新車不僅延續原有車型的電動化風格與運動型休旅設計，更透過一系列技術與配備升級，強化產品競爭力。ALPHA 這一副車名象徵「加值」的意涵，展現出 KGM 企圖提升使用者體驗的企圖心。

續航與配備同步升級　KGM 推出全新「Torres EVX ALPHA」電動 SUV

新車最大亮點在於電池容量由原本的 73.4kWh 提升至 80.6kWh，使單次充電的行駛里程從 433 公里增至 452公里 (以18吋輪圈、綜合測試標準計算)。此舉不僅改善了續航表現，也使其在實際使用中更具靈活性與可靠性，符合當前消費者對電動車續航的高度期待。

配備方面，「Torres EVX ALPHA」引進了 KGM 自家開發的最新資訊娛樂系統「ATHENA 2.0」，搭配 12.3 吋導航螢幕，提升了操作便利性與顯示清晰度。此外，車輛支援 OTA 無線更新與全新「KGM Link」聯網服務，用戶能透過行動裝置遠端操控車輛功能。音響部分則導入 Alpine 品牌系統，並於所有車型標配，營造更具沉浸感的車內聆聽體驗。

在行車舒適性方面，該車型採用了 SFD (Smart Frequency Damping) 智慧減震閥門，可依乘載狀況調整阻尼力，增進行駛穩定性。另有如升級的四燈式 LED 頭燈、更大面積的雙層隔音玻璃等細節設計，進一步優化夜間視野與車內靜謐性。

續航與配備同步升級　KGM 推出全新「Torres EVX ALPHA」電動 SUV

隨著Torres EVX ALPHA的推出，KGM展現出對電動車市場的積極布局與持續進化的態度。透過續航力提升、智慧科技導入與舒適性強化，該車型不僅回應消費者對電動SUV多元需求的期待，也進一步鞏固品牌在綠能移動領域的競爭力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KGMTorresEVX雙龍電動車休旅車汽車新車

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