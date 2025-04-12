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特斯拉「入門版Cybertruck」開賣！配備精簡、折新台幣226萬起

▲特斯拉入門版Cybertruck（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉入門版Cybertruck開賣，採單馬達後驅，售價也是目前最便宜的69,990美元（折合新台幣226萬）。（圖／翻攝自Tesla，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）近日推出外界期待許久的「入門版Cybertruck」，該車為RWD Long Range（單馬達後驅增程版），雖然速度較慢、配備織布座椅及18吋輪圈，但售價69,990美元（折合新台幣226萬）也是Cybertruck車系中最便宜入手門檻。

▲特斯拉入門版Cybertruck（圖／翻攝自Tesla）

▲在上市18個月後，入門版Cybertruck也正式推出，不過配備上也較爲陽春。

特斯拉Cybertruck在2023年12月上市，睽違18個月後特斯拉也推出入門車型。新Cybertruck RWD LR在單馬達下車重也較輕，不過同樣搭載123kWh電池組，最大續航力達563公里。

不過，入門Cybertruck RWD LR配備上也較為陽春，不同雙馬達的20吋，改為18吋輪圈，離地高度也降到9.5吋（241mm），同時座椅也採織布座椅、並取消後座觸控螢幕。另外，0-100km／h加速也來到6.2秒、最大拖曳力也降到3,402公斤，同時也以一般懸吊取代氣壓懸吊，音響系統的揚聲器數量減少一半至7具。目前Cybertruck RWD LR已在北美開賣，售價69,990美元（折合新台幣226萬），後續也將在明年進軍中東。

▲特斯拉入門版Cybertruck 。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉入門版Cybertruck（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉入門版Cybertruck（圖／翻攝自Tesla）

▲入門Cybertruck改採18吋輪圈、織布座椅，最大拖曳力也降至3,402公斤，並採用一般懸吊系統。

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