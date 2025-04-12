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BMW新世代M5「確認4／30在台上市」！房車＆旅行車同步降臨

圖文／7Car 小七車觀點

繼去年 (2024) 11 月稍早，BMW 總代理汎德宣布正式在台展開全新 G90/G99 世代 M5 Sedan 與 M5 Touring 預售活動後，時隔 5 個月如今上市之日終於揭曉。BMW 總代理汎德 4/11 透過媒體邀約預告，宣布將於本月 4 月 30 日 (三) 舉辦「全新世代 BMW M5 發表會」，並於當日正式在台發表上市。本站 7Car<小七車觀點> 將於當日 (4/30) 第一時間前往活動現場，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，全新 G90 BMW M5 採用 5 Series 的家族化設計語言，但是在車頭部分其前保桿兩側加入了三角形通風口設計，中央氣壩兩側亦有線條較為豐富的梯形結構，還是還有一對矩形開口，可惜的是家族化雙腎型水箱罩仍維持半封閉的造型，代表著其還有電氣化的身分。車尾方面則配備 M 後鴨尾翼和 M 雙邊四出黑色鍍鉻排氣管，C 柱上還有專屬 M5 徽飾。輪胎規格部分，前 285/40 ZR20 及後 295/35 ZR21。同時相較於上一代M5，G90 M5 的車身寬度增加了 67mm，離地高度則降低 18mm。

至於 G99 M5 Touring 旅行車型方面，則延續 G90 M5 Sedan 轎車版車身造型並在細部進行調整，而最大不同之處即為車身後方自車門後延伸至尾部。車尾方面同樣維持 M 後鴨尾翼和 M 雙邊四出黑色鍍鉻排氣管，同時透過加長的車頂和掀背設計將提供後艙更多的空間來承載物品。空間配置方面，在標準乘坐下，G99 世代 M5 Touring 擁有標準 500 公升的行李箱容量，若將後座椅背倒平，則可擴增至最高 1,630 公升。標配的 Comfort Access 以及自動啟閉尾門操作可使裝卸變得更輕鬆，同時消費者還可選配尾部拖車勾，其最大拖車負載為 2,000 公斤。

進入車內，G90 世代 M5 Sedan 與 G99 M5 Touring 車艙整體鋪陳變化不大，依舊延續標準版 BMW 5-Series 相同的車內座艙設定。最大變化在於方向盤上加入含有紅色的 M 駕駛模式加速切換按鍵和紅色的定位標，中控台維持雙螢幕設計 (12.3 吋搭配 14.9 吋)，內建 OS 8.5 系統。材質鋪陳上自然飾搭配 M 專屬 Merino 真皮座椅，擁有優異的質感和包覆性，兼具豪華和性能感受。

動力配置方面，作為 BMW M 品牌首款高性能混合動力房車，G90/G99 世代 M5 車系採用源自 Le Mans 24 小時耐力賽 BMW M Hybrid V8 賽車的高性能混合動力技術。搭載 4.4 升 V8 雙渦輪增壓引擎搭配單電動馬達組成的插電式混合動力系統，綜效輸出高達 727 匹馬力，峰值扭力達到 1000 牛頓米，其中 4.4 升 V8 引擎的最大功率為 585 匹，馬達的功率則為 197 匹，電池模組容量大小為 14.8kWh。官方公布純電模式狀態下，G90 M5 Sedan 可行駛約 40 公里。變速箱部分採用的是 8 速 M Steptronic 自排變速箱，雖然 M5 Sedan 車重達到 2,435 公斤，但 0-100km/h 加速僅需 3.5 秒，M5 Touring 旅行車則較 M5 Sedan 轎車略增 0.1 秒。雙車型最高極速可達 250km/h，若選配 M Driver 套件極速則提升至 305km/h。

然而不僅如此，新 G99 世代 M5 Touring 的底盤科技亦包括雙橫臂前軸和五連桿後軸。標準配備電子控制減震器與附主動轉向系統之自適應 M 懸吊，經原廠調校後，可單獨選擇設定、調節每個車輪減震器，優化了車輛在動力性能和乘坐舒適性之間的平衡性。

說起 BMW 代表性性能作品 - M5，其第一代車型誕生於 1985 年，為以第二代 5 Series 為基礎，擁有高達 286 匹的最大馬力所打造的高性能版本，更於 1992 年首度推出 E34 M5 Touring，成為品牌首款性能旅行車力作。後續更歷經 E34、E39、E60/61、F10、F90 等 5 個世代的演變，如今全新 G90 世代 M5 Sedan 即將在台上市，夾擊 M5 Touring 以 eDrive 插電式混合動力之姿重返市場，預期將與 Audi RS 6 Avant 等高性能旅行車展開一番精采激戰，對於車迷來說想必是值得期待的，同時也再度於全球性能房車與旅行車市場中立足舉足輕重的地位。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWM5SedanTouring房車旅行車高性能汽車新車MPower新車預報

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