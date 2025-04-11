78.8萬起！Hyundai柴油小霸王「自排鐵床」上市　保固再升級

▲Hyundai「柴油小霸王」Porter II新增自排鐵床車型，共有標準單廂、豪華大單廂，售價分別為78.8萬、80.8萬。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai Porter II柴油小霸王3月銷售492輛創歷年同期新高，自2025年配備升級不加價、上市訂單已突破1,400台，今（11）日更宣布Porter II標準單廂與豪華大單廂「自排鐵床新機型」上市，售價分別為78.8萬、80.8萬，另外也提供升級原廠木床優惠2萬元。

▲Porter II鐵床車型全車系售價，原廠也提供升級木床優惠2萬元。



Porter II採用5.5mm厚度大樑鋼材，標準單廂鐵床手排車型最高在重1,575公斤，蟬聯同級柴油載重第一。另外也配備後軸複輪設計，車身距地高僅81公分，全車系也提供6速手排、5速手自排選擇。

此次新上市自排鐵床車型也標配駕駛座輔助氣囊、SBR全座安全帶未繫警示，具有ESC電子車身穩定系統、ABS防煞車鎖死、TCS循跡防滑系統、斜坡起步輔助等。

▲Hyundai也自4月起，提供Porter II全車系保固升級為「4年或12萬公里」。



動力上，Porter II採2.5升柴油引擎，具有最大馬力130匹／26公斤米扭力，平均油耗為10.6km／L。Hyundai也自4月起，提供Porter II全車系保固升級為「4年或12萬公里」。