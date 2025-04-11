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KIA最新計畫曝「繼續重押電動車」！持續擴大產品線搶佔全球市場

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車大廠 Kia 在韓國首爾舉行的 CEO 投資者日上公布最新的中長期業務戰略和財務目標。

▲Kia 在韓國首爾舉行的 CEO 投資者日上公布最新的中長期業務戰略和財務目標。

這次 Kia 針對集團的 Plan S 計劃策略（該品牌的中長期業務計劃）進行更新，預計到 2030 年全球市場銷量將達到 419 萬輛，其中包括 233 萬輛混合動力和全電動汽車 (EV)。

Kia 將利用對市場環境的敏捷性和靈活性，透過推出新車型（如 PBV 和皮卡）和其它關鍵未來業務來實現多元化成長。

Kia 總裁兼執行長 Ho Sung Song 表示：「自 2021 年 Kia 啟動轉型策略以來，Kia 不斷發展，成為可持續移動解決方案的供應商，這些解決方案創新空間並讓客戶能夠在傳統交通方式之外更好地利用時間。」 「我們將繼續透過實施中長期策略來發展品牌，以加強內部穩定性並有效應對汽車行業的變化。」

Kia 計畫在 2030 年在北美市場的銷量達到 111 萬輛，在歐洲市場銷售 77.4 萬輛，同時在韓國的銷售目標為 58 萬輛。在印度，起亞將圍繞新推出的 Syros 擴大銷量，目標是達到 40 萬輛。

另外 Kia 的目標是到 2030 年銷售 233 萬輛電動車，佔其總銷售目標的 56%。這個目標包括電動車 (126 萬輛) 和 xHEV  (107 萬輛)。在主要市場，電動車款銷售佔比目標為北美 70%、歐洲 86%、韓國 73%、印度 43%。

為了滿足需求，Kia 將把全球產能提高 17%，從 2025 年的 363 萬輛增加到 2030 年的 425 萬輛。

起亞將在所有市場擴大混合動力車型的陣容，從緊湊型到全尺寸車型，包括 Seltos 和 Telluride SUV 等車型。為了滿足日益增長的混合動力車型的需求，Kia 計劃在 2030 年將混合動力車型的銷量提高到近 100 萬輛，是 2025 年預計的 49 萬輛的兩倍。

為了加速電動化的轉型，Kia 也將擴大電動車產品線，繼 EV3、EV4 和 EV5 之後再推出另一款量產車型 EV2。同時還將擴大其 PBV 產品線，從今年的 PV5 開始，進軍皮卡領域，以增強其競爭優勢。

除了油電與純電車之外，Kia 將持續透過內燃機 (ICE) 和電動車兩種車型來滿足皮卡的多樣化市場需求。首款皮卡 Tasman 將在韓國、澳洲和新興市場上市，年銷售目標為 8 萬輛，市佔率 6%。
至於在北美市場，Kia 計劃推出一款基於新型電動車平台的電動皮卡，專為城市和戶外使用設計。憑藉這款創新車型，官方的目標是中長期年銷量達到  90,000 輛，佔 7% 的市占率。該車將擁有一流的內部和貨物空間、強大的拖曳能力、越野性能以及先進的資訊娛樂和安全功能。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞電動車PBV皮卡車汽車新車

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