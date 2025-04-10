三菱「招牌皮卡車」小改款！升級全速域跟車、新車色添戰力

▲日本三菱針對Triton皮卡車進行小改款，主要升級為全速域ACC巡航控制、增添新色及選配項目。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本三菱（Mitsubishi）針對旗下「一噸級」皮卡車Triton推出小改款，主要升級為駕駛輔助系統，使這款皮卡車具有全速域ACC巡航控制系統、並增添新色及選配內容。

此次小改款Triton主要升級全速域ACC巡航控制系統，使其啟動下限擴展至0km／h，可讓駕駛在塞車時不用接手，由系統自動減速至煞停，減少疲勞感。

▲新Triton也增添金屬藍塗裝，並且提供GSR車型選配造型桿。



另外，Triton共有GLS、GSR兩種車型等級，其中GLS車型新增Impulse Blue Metallic金屬藍車色，同時還可選配造型桿（GSR專屬），可強化客艙與貨物間的一致性並美化外型，標配採7吋彩色液晶儀表、9吋中控螢幕、18吋輪圈等。

動力上，Triton同樣搭載2.4升4缸柴油渦輪引擎、6速自排變速箱、4輪驅動系統，具有最大馬力204匹／47.9公斤米扭力，平均油耗達11.3km／L，當地售價自4,988,500日圓起，折合新台幣約111.6萬元。

▲動力維持2.4升4缸柴油渦輪引擎、6速自排變速箱、4輪驅動系統，具有最大馬力204匹／47.9公斤米扭力。