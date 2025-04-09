保時捷第一季銷量逾7萬台！「Macan電動休旅」超越油車佔6成

▲保時捷2025年第1季全球銷量達71,470輛，其中Macan Electric電動車表現亮眼，在Macan車系佔比超過60%。（圖／資料照）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）公布2025年第一季銷量，全球1-3月共交付71,470輛，較去年同期衰退8%，其中38.5%為電動化車款，在此一佔比中，純電動車佔 25.9%，插電式混合動力車佔 12.6%。

今年1-3月各車型中以Panamera成長最多（成長27%），其次為Macan，同時個別市場裡，以北美成長37%（20,698輛）最多，不過包括大陸、德國、歐洲市場都呈現衰退，其中大陸市場衰退42%最多，1-3月僅交付9,471輛。

▲保時捷2025年1-3月全球銷量。



全球市場方面，第一季911交車量為11,390輛、較去年同期衰退12%，主要受到車型改款過渡期間影響；Macan車系則交付23,555輛（成長14%），其中又以Macan Electric電動休旅佔比超過60%最為強勢，來到14,185輛；至於Panamera共銷售7,769輛，成長27%。

台灣市場方面，今年第一季共交付1,470輛新車，比去年同期成長4%，其中也以Macan車系（包含電動車）成長最為明顯，增幅來到112％；其他像是718也較同期成長20%，Panamera也增加近2倍。

▲台灣市場方面，今年第一季共交付1,470輛新車，比去年同期成長4%，其中也以Macan車系（包含電動車）成長最為明顯，增幅來到112％。