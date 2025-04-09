台灣速霸陸「新年式WRX／Wagon」4／15上市！新增入門款售價更親民

▲速霸陸台灣意美汽車預告將在4／15發表2025年式WRX、WRX Wagon，屆時新增的入門車型也將正式亮相。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）台灣意美汽車宣布將在4／15發表2025年式WRX／WRX Wagon，屆時新推出的入門款WRX High房車、WRX GT-S Wagon也會正式亮相，目前預售價分別為165.8、168.8萬，較原本tS車型便宜17萬、20萬。

2025年式WRX、WRX Wagon

WRX High：預售價165.8萬（新增車型）

WRX tS：182.8萬

WRX GT-S Wagon：預售價168.8萬（新增車型）

WRX Wagon tS：188.8萬

不論是新增的入門車型、還是高階tS車型，WRX、WRX Wagon都同樣搭載2.4升水平對臥引擎、CVT變速箱，具有最大馬力275匹／35.7公斤米扭力。全車系也升級無線Apple Carplay／Android Auto連結功能。

▲動力上都將搭載2.4升水平對臥渦輪引擎、CVT變速箱，具有最大馬力275匹／35.7公斤米扭力，僅在配備上進行區隔差異。



至於配備差異上，新增的入門車型可能取消harman／kardon音響系統、天窗、電子懸吊、Recaro賽車座椅等，僅限高規tS車型獨享，詳細售價及配備差異，還需以4／15台灣意美汽車公布為主。